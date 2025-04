Paolo, simbolo di inclusione 

È una città all’insegna dell’inclusione sociale, con tante iniziative. Le attività commerciali scommettono sull’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani con disabilità. Obiettivo abbattere ogni barriera e valorizzare le competenze dei ragazzi con disabilità, sensibilizzandoli a esprimere la loro creatività. Un esempio arriva da via Veneto, dove da alcuni giorni Paolo Catte, 22 enne, che convive con la sindrome di Down è parte integrante dello staff dell’Ottico in Bottega, fra la gioia di familiari e della titolare Giannina Corrias.

Al lavoro

Il giovane è assunto con un contratto part-time di un anno (rinnovabile in indeterminato). Lui accoglie i clienti, dispensando consigli in sintonia con i colleghi, pronti a guidarlo in una dimensione che sente già sua. «Paolo è sempre stato un nostro cliente insieme alla famiglia - dice Giannina Corrias - e fin da subito sono rimasta incantata dalla sua curiosità, dal talento e dalla voglia di fare. Ho proposto alla madre Francesca di poterlo avere con noi, certa che sarebbe potuto essere un valore aggiunto con la sua empatia. Il risultato si sta rivelando straordinario».Corrias parla con orgoglio, pone l’accento su «un’assunzione che non vuole essere fine a se stessa, ma contribuire a lanciare un ulteriore stimolo a tutte le attività affinché facciano altrettanto. Nulla è impossibile, basta volerlo».

«Siamo fieri di avere Paolo tra noi», dicono i colleghi. I clienti apprezzano l’accoglienza calorosa con cui Catte li conduce fra scelte di prodotti e consulenze. «Siamo una grande famiglia - dice Corrias, emozionata - e vedere che i clienti trovino in Paolo un punto di riferimento è un motivo di gioia. È un simbolo della città, stimato da grandi e piccoli. Daremo il massimo per farlo sentire a casa, guidandolo in un percorso di crescita professionale».

L’appello

La madre Francesca Filia non nasconde l’emozione: «È un importante traguardo nella vita di Paolo». Aggiunge: «Quando la titolare ci ha proposto l’assunzione non stavamo più sulla pelle. Paolo è sempre stato autonomo, impegnato nel mondo dello sport e per gli animali, sua grande passione. Vedere che ora si aprono scenari lavorativi ci rende orgogliosi del percorso fatto in questi anni». Esprime «profonda gratitudine a tutto lo staff dell’Ottico in Bottega». Lancia un appello alle istituzioni locali: «A breve la città avrà un nuovo sindaco, auspico possa promuovere vari progetti, che inseriscano i nostri ragazzi nel mondo del lavoro. Il lavoro svolto dai servizi sociali va potenziato in sinergia con gli imprenditori».

RIPRODUZIONE RISERVATA