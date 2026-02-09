«Paolo, sarai sempre nei nostri cuori» 

Centinaia di persone hanno riempito ieri pomeriggio la parrocchia di San Sebastiano a Ussana per l’ultimo saluto a Paolo Accossu, il 19enne scomparso sabato in un tragico incidente stradale lungo la Provinciale 9 in direzione Sestu. Un dolore composto, ma profondo che ha attraversato l’intera comunità che si è stretta attorno al padre Massimo, la mamma Cristina Piras e la sorella Giulia.

All’ingresso sono stati sistemati dei palloncini bianchi, che sono stati fatti volare dopo la Messa. Sul sagrato, prima dell’inizio della funzione, il silenzio ha accompagnato l’attesa. All’interno della chiesa i ragazzi indossavano una maglia bianca con la foto di Accossu e una scritta semplice e diretta: «Paso sarai sempre nei nostri cuori».

Durante la celebrazione molti di loro hanno lasciato la chiesa in lacrime, visibilmente provati. A celebrare il funerale è stato don Simone Scalas, parroco del paese, che fin dall’inizio ha parlato con la voce rotta dall’emozione. «Con gli occhi pieni di lacrime ti affidiamo il nostro fratello, prematuramente salito al cielo. — ha detto aprendo l’omelia — Caro Paolo su di te sono le nostre domande, le nostre lacrime, la nostalgia». Il sacerdote ha poi ricordato come anche la piazza del paese, dove i giovani erano soliti incontrarsi insieme al 19enne, fosse immersa nel silenzio. «La piazza, che tante volte abbiamo detto essere chiassosa, oggi tace per te», ha detto don Simone. Parole semplici, ma cariche di significato che hanno accompagnato una riflessione sulla vita, sulla fede e sul senso della perdita.

Nel corso dell’omelia don Simone ha richiamato anche le testimonianze di chi aveva lavorato con Accossu, ricordandone la simpatia e l’affetto dimostrati fin dai primi giorni. Il sacerdote si è poi rivolto direttamente ai ragazzi che si sono ritrovati in Parrocchia per un ultimo saluto al loro amico Paolo, richiamando il valore della vita e del ricordo. «A 19 anni si pensa di dover fare molto e poi ci si scontra con difficoltà importanti. Ma ogni età può fare cose grandi. Ciò che conta è lasciare un segno che vive di te». Don Simone ha affidato a Paolo un ultimo compito e un pensiero ai suoi familiari, che hanno lasciato la chiesa stretti in un abbraccio: «Fai capire ai tuoi amici che le lacrime di oggi non sono sprecate, che la vita può essere impegnata anche per gli altri. Ora allevia la pesantezza della tua assenza».