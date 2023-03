Paolo Sanna in corsa per il Municipio 

Fluminimaggiore ha un primo nome di un’aspirante sindaco, che si presenterà nelle prossime elezioni amministrative.

Si tratta di Paolo Sanna, capogruppo della minoranza in Consiglio comunale ed ex vicesindaco in passato con la giunta guidata dall’ex primo cittadino Nando Pellegrini. «Abbiamo chiuso nei giorni scorsi la nostra lista civica – spiega Paolo Sanna – quindi posso ufficializzare la mia candidatura a sindaco». Per il momento Sanna non rivela i nomi dei candidati alla carica di consigliere della sua lista, anche se conferma la candidatura di due nomi noti della politica locale, quello dell’ex sindaco Pellegrini e quello di Marco Cau, in passato più volte assessore comunale negli esecutivi guidati dell’ex primo cittadino Piero Massa. «Per il momento è ancora presto per rendere noti gli altri nomi – aggiunge Sanna - lo faremo prossimamente. Nei prossimi giorni inizieremo con gli incontri riguardanti le diverse aree tematiche, per definire il programma elettorale».

Rimane un punto interrogativo su una possibile seconda lista avversaria. Il primo cittadino uscente Marco Corrias non scioglie ancora le riserve su una sua possibile ricandidatura, anche se lascia intendere che la decisione potrebbe dipendere dalla partecipazione di un solo o due schieramenti concorrenti. «Mi riservo di rendere nota la mia decisione il prima possibile – afferma Corrias – anche se mi sento di dire, che nel gioco democratico è giusto avere una seconda lista in corsa. In caso contrario la cittadinanza non sarebbe ben rappresentata tra i banchi dell’assemblea civica».

