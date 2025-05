Paolo Piras finalista  al Bancarella Sport 2025 

Con “ll romanzo di Gigi Riva” (edito da 66thand2nd) il giornalista cagliaritano Paolo Piras è fra i vincitori della selezione del Premio Bancarella Sport, il concorso in cui i librai d’Italia scelgono i volumi da loro preferiti. Sei selezionati e un vincitore che sarà nominato nella serata di gala che si terrà a Pontremoli il 19 luglio.

«Un onore grande, un’emozione, ma soprattutto un piacere aver condiviso con tutti loro le grandi storie che avevamo bisogno di raccontare», scrive il giornalista Rai sulla sua pagina Facebook. Ora c’è il referendum dei librai sui sei libri, andiamo ancora un po’ in giro a parlarne e poi: ci vediamo a Pontremoli. Non mi par vero». Ecco quali sono gli altri libri selezionati per la finale: “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi scritto” da Gianluigi Buffon per Mondadori, “Gioco sporco” scritto da Nicola Calathopoulos ed edito da Gallucci, “Giù la testa” di Claudio Colombo per Hoepli, “La mia vita controvento” di Reinhold Messner edito da Corbaccio e “Le verità” di Franco Nugnes pubblicato da Edizioni Minerva.

