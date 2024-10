Paolo Modolo: «Deo so izzu ‘e pastore!» 

«Dovevo fare qualcosa per ricordare mio padre», esordisce Francesco Modolo, sarto oranese e figlio dell’indimenticato Paolo. «La scelta del museo Nivola, poi, è venuta naturale. La nostra famiglia è sempre stata molto legata a questo luogo e a quel grande artista di Costantino Nivola». Ecco spiegata la genesi di una serata magica e che si annuncia ricca di emozioni, in programma domenica al museo di Orani, dalle 17. “Il re del velluto” è un evento che vuole ricordare “su mastru ‘e pannu”, scomparso lo scorso gennaio all’età di 77 anni. Conduce il giornalista Antonio Rojch.

Umiltà da vendere, nonostante i successi. Paolo Modolo non ha mai cambiato il suo approccio, sebbene le sue creazioni fossero indossate da politici, volti noti, modelle e giornalisti di primo piano. Il lavoro duro era la sua quotidianità, in quella bottega nel cuore della Barbagia dove si poteva incontrare il presidente della Repubblica Francesco Cossiga, l’attrice Caterina Murino e gli immancabili pastori. Sì, perché se da una parte c’erano gli abiti da preparare per i “famosi”, dall’altra c’erano sempre gli uomini delle campagne, quelli che avevano necessità di indumenti comodi, resistenti e realizzati dalle sapienti mani di Paolo Modolo. «I miei primi clienti sono sempre stati loro», amava ripetere il sarto oranese. «Il pastore ci ha sempre dato una garanzia. Ha stabilito che il velluto dovesse andare e si dovesse vendere per sempre». D’altronde, Modolo amava puntualizzare: «Deo so izzu ‘e pastore!». Il figlio Francesco, l’erede designato, puntualizza: «Mio padre mi ha lasciato una grande responsabilità. Adesso, soprattutto, ho capito quanto fosse apprezzato, come uomo e come sarto. Il mio impegno è questo: portare avanti i suoi insegnamenti, anche grazie al sostegno delle mie figlie Emma e Isabella».

Orani domenica pomeriggio ricorderà Paolo Modolo. Sarà proiettato il video “Su mastru dei pastori e dei vip”, si sveleranno aneddoti e ricordi emozionanti. Quindi, sarà consegnato il premio “La berritta d’oro” all’archeologo Giovanni Ugas, padre degli Shardana. Poi, il “Premio speciale” alla memoria di Gigi Riva, con la partecipazione del figlio Nicola. Infine, non mancheranno gli spazi musicali con il coro femminile di Orani e i tenores di Oniferi e Silanus.

