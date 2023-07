Paolo Mameli apre la stagione al teatro Olata 

Sarà il quartuccese, Paolo Mameli, giovane con la musica che gli scorre nelle vene ad aprire la stagione dei concerti al teatro Olata, domenica alle 21. Lontano dalla musica rap o trap, oggi molto amata tra le giovani generazioni, a influenzare il percorso artistico di Paolo sono i cantanti che hanno fatto la storia come Barbara Streisand, Mia Martini, Liza Minnelli, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra e Massimo Ranieri.

Diciotto anni, a nove mette via i giochi per fare spazio nella sua cameretta alla cassa e ai microfoni: un dono speciale per il suo compleanno da parte dei suoi genitori, cui seguono subito le prime lezioni di canto regalategli dalle cugine.

«Non ho gli stessi gusti dei miei coetanei, amo gli artisti e gli stili del secolo scorso, in particolare la musica Jazz, Pop di Broadway che incantava il pubblico a cavallo tra gli anni Venti e Settanta del secolo scorso. A nove anni ho sentito per la prima volta Mina e me ne sono innamorato, è lei il mio più grande idolo e punto di riferimento», afferma Paolo che dimostra di avere una grande padronanza del palcoscenico.

Affascinato dal mondo dello spettacolo sogna di fare al più presto il grande salto e un giorno di esibirsi sul palco più famoso d’Italia: Sanremo. (fr. me.)

