Paolo Ligas capo dei barracelli 

Paolo Ligas ha appena compiuto 66 anni e il regalo l'ha fatto lui alla comunità lanuseina mettendosi a capo della neonata compagnia barracellare. Noto imprenditore, dopo il giuramento prestato di fronte al sindaco Davide Burchi, alla sua Giunta e al comandante della municipale Antonio Murru, pensa già al domani. «Cercherò di creare una squadra efficiente, e a stabilire dei turni che riescano a garantire la nostra presenza sul territorio – ha detto il capitano Ligas –. Mettere in piedi questa squadra contribuirà non solo a fornire un maggiore controllo territoriale ma sarà un aiuto concreto alle forze dell'ordine a partire dai vigili urbani. Ci renderemo utili anche per la campagna antincendio e collaboreremo con tutte le istituzioni. Per Lanusei avere a disposizione la compagnia barracellare è molto importante».

La grande macchina del volontariato si è messa in moto ed entro un mese la compagnia entrerà a pieno regime e verrà dotata di mezzi e sede. Il primo tassello di un progetto di grande rilevanza per Lanusei è stato posizionato. «Abbiamo un patrimonio boschivo di grande pregio, un patrimonio da tutelare e salvaguardare, lo spirito e l'obiettivo della compagnia barracellare risiede in questo – ha spiegato Renato Pilia, assessore alla Programmazione - daranno una mano alla polizia locale e si occuperanno della prevenzione degli incendi, e saranno un supporto nel controllo del territorio. Per Lanusei questa istituzione è fondamentale. In questi anni ho creduto tanto nella costituzione della compagnia barracellare e finalmente siamo riusciti nell'intento, sono molto soddisfatto».

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