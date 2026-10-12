SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Lanusei.
13 ottobre 2026 alle 00:10

Paolo Ligas capo dei barracelli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Paolo Ligas ha appena compiuto 66 anni e il regalo l'ha fatto lui alla comunità lanuseina mettendosi a capo della neonata compagnia barracellare. Noto imprenditore, dopo il giuramento prestato di fronte al sindaco Davide Burchi, alla sua Giunta e al comandante della municipale Antonio Murru, pensa già al domani. «Cercherò di creare una squadra efficiente, e a stabilire dei turni che riescano a garantire la nostra presenza sul territorio – ha detto il capitano Ligas –. Mettere in piedi questa squadra contribuirà non solo a fornire un maggiore controllo territoriale ma sarà un aiuto concreto alle forze dell'ordine a partire dai vigili urbani. Ci renderemo utili anche per la campagna antincendio e collaboreremo con tutte le istituzioni. Per Lanusei avere a disposizione la compagnia barracellare è molto importante».

La grande macchina del volontariato si è messa in moto ed entro un mese la compagnia entrerà a pieno regime e verrà dotata di mezzi e sede. Il primo tassello di un progetto di grande rilevanza per Lanusei è stato posizionato. «Abbiamo un patrimonio boschivo di grande pregio, un patrimonio da tutelare e salvaguardare, lo spirito e l'obiettivo della compagnia barracellare risiede in questo – ha spiegato Renato Pilia, assessore alla Programmazione - daranno una mano alla polizia locale e si occuperanno della prevenzione degli incendi, e saranno un supporto nel controllo del territorio. Per Lanusei questa istituzione è fondamentale. In questi anni ho creduto tanto nella costituzione della compagnia barracellare e finalmente siamo riusciti nell'intento, sono molto soddisfatto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il salvataggio

Un imbuto pericoloso pronto a riempirsi di terra

Gli speleologi del Supramonte predicano prudenza: «Il gruppo e l’esperienza sono i segreti della sicurezza»  
Simone Loi
Attesa per gli altri verdetti sui manager. Le opposizioni: ennesimo schiaffo alla Giunta

Asl 8, l’ex direttore sanitario vince il ricorso

Il giudice del lavoro: Roberto Massazza va reintegrato e risarcito 
Cristina Cossu
L’emergenza

La protesta dei pastori: «Siamo allo stremo»

Manifestazione sotto il Consiglio regionale: «Prezzo del latte troppo basso» 
Massimiliano Rais
Il caso

Critiche ad Abbanoa, la Corte di Cassazione assolve Mauro Pili

Per l’accusa di diffamazione social contro l’ex manager Ramazzotti 
Enrico Fresu
Il progetto

L’Unione Sarda per Grazia Deledda

Tante iniziative editoriali per far conoscere meglio le opere del premio Nobel 
Massimiliano Rais
L’intervento

Il Papa al Gemelli, in Vaticano si respira «cauto ottimismo»

Leone verrà operato oggi o domani Incertezza sulla durata del ricovero 