Paolo Genovese punta a Woody Allen “Follemente”, l’amore formato commedia 

Tra “Inside out” e il Woody Allen di “Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso e non avete mai osato chiedere” ,arriva in sala in ben 500 copie con 01 “Follemente” di Paolo Genovese, ovvero il dietro le quinte del primo appuntamento tra due single, Piero (Edoardo Leo) e Lara (Pilar Fogliati). Per molti questo film potrebbe eguagliare il successo di “Perfetti sconosciuti” di cui condivide supercast e impianto teatrale di soli interni.

Prodotta da Lotus Production, una società Leone Film Group, e Rai Cinema in collaborazione con Disney+, questa commedia romantica racconta il primo incontro tra Piero e Lara, guidati in tutto ciò che fanno e dicono da una super coscienza interiore composta da quattro uomini per lui e quattro donne per lei. Esattamente ad assistere Lara ci sono: Emanuela Fanelli (nel ruolo di Trilli), Maria Chiara Giannetta (Scheggia), Claudia Pandolfi (Alfa), Vittoria Puccini (Giulietta), mentre a consigliare Piero, Marco Giallini (Il Professore), Maurizio Lastrico (Romeo), Rocco Papaleo (Valium) e Claudio Santamaria (Eros).

«Il tentativo è stato quello di riuscire a fare una commedia alla Woody Allen, se vogliamo fare l'esempio più alto, che abbia un umorismo di situazione e non di battuta, una cosa molto difficile, una strana alchimia che capisci se funziona solo in sala», dice Paolo Genovese, regista e autore della sceneggiatura.

