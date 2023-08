Paolo Fresu e l’importanza di ascoltare chi ci sta accanto  

C’è bisogno di bellezza. Intesa nel senso più ampio. Può essere, e lo è, quella sprigionata dalla musica, come pure dagli incontri. «Quelli dove le persone stanno insieme, anche per dialogare: perché ascoltare l’altro con rispetto è bellezza e, soprattutto in questo momento, ne abbiamo tanto bisogno». Lo dice convinto, il musicista Paolo Fresu, parlando di “Sonala fest”, il festival culturale musicale che si terrà domani e dopodomani a Ovodda e di cui sarà ospite, insieme a Pierpaolo Vacca e Daniele di Bonaventura, nella serata di sabato: alle 17.30 per “A chiacchiera in Santu Padru”, dialogo con Salvatore Niffoi (che con il suo libro “Il venditore di metafore” gli ha ispirato il lavoro teatrale “Tango macondo”), alle 18 per la versione musicale dello spettacolo teatrale.«La bellezza è una delle poche vie attraverso cui possiamo aprire una finestra in una stanza buia. “Sonala fest” è una manifestazione bella, che mette insieme molte cose, propone linguaggi diversi che sono musica, letteratura, incontri».

La Sardegna è ricca di iniziative di questo tipo, la stessa “Time in jazz” che lei ha ideato 36 anni fa ne è un esempio.

«Mi piace quest’idea di proporre, soprattutto nei centri piccoli, cose che fanno dialogare. Anche l’evento di Ovodda, fortemente voluto da Pierpaolo Vacca, ha questa caratteristica e ciò è segno di intelligenza, curiosità e buona dose di coraggio. Ben vengano iniziative così. C’è anche il messaggio rivolto ai giovani: non tutto è perduto, nel momento in cui si può discutere vuol dire che ancora c’è voglia di risolvere i problemi».

La scelta dei luoghi è valore aggiunto?

«Spesso è vero, come succede anche a Berchidda, che certi appuntamenti culturali diventano importanti perché si svolgono in luoghi dove la dimensione di socialità e comunità rendono queste cose ancora più preziose. Lo dico sempre: “Time in jazz” in una città non avrebbe avuto lo stesso successo che a Berchidda, non avrebbe avuto la stessa identità. Così è per il festival della letteratura di Gavoi o quello della poesia a Seneghe, giusto per citarne alcuni dei numerosissimi e altrettanto importanti organizzati in tutta l’Isola».

Come è nato il suo ultimo album, “Food”? Ci sono punti in comune tra cibo e musica?

«Siamo appassionati di cibo e ci piace scoprire. Abbiamo la fortuna di girare il mondo e credo che la prima modalità di conoscere un Paese sia quella di sedersi a tavola con la gente del posto. Bisogna diffidare di chi dice che il nostro cibo è il migliore: abbiamo cose straordinarie, ma anche gli altri hanno cose buonissime che noi non abbiamo. Io parto sempre da quest'idea di comunicazione col prossimo. Questa è condivisione, come nella musica».

Quanto c’è di politico nel cibo?

«Ritengo il cibo la cartina tornasole dello stato di salute del pianeta e della comunità. Ci sono Paesi dove il cibo è troppo e si butta. Altri, invece, dove manca e le persone muoiono ancora di fame: le migrazioni di questo periodo sono dovute in parte anche a quello. Nel disco c’è anche un aforisma bellissimo di Sandro Pertini: si svuotino gli arsenali, si colmino i granai».

