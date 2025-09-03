VaiOnline
L'evento.
04 settembre 2025

Paolo Fresu e il Cabidanni di Time in Jazz live, libri e la grande festa per Benito Urgu 

Fine settimana a Berchidda con “What a Wonderful World in September”, il proseguimento della trentottesima edizione del festival Time in Jazz che dall'8 al 16 del mese scorso ha celebrato, con successo, la sua prima tranche. Archiviata la parte agostana, il programma si completa venerdì e sabato con due giornate di musica e incontri negli spazi all’aperto di Sa colte 'e su 'oltiju, il giardino accanto a Sa Casara, il quartier generale di Time in Jazz.
Diversi gli appuntamenti in agenda nella due giorni di questo weekend: la consegna di un premio alla carriera a un'autentica icona dello spettacolo isolano, Benito Urgu; la presentazione del libro “L'unica via d'uscita è dentro”, autobiografia di una delle più celebri e raffinate voci della canzone italiana: Alice; e, naturalmente, tanta musica dal vivo con Erica Mou, Paolo Fresu in trio con Nguyên Lê e Bojan Z, Francesca Tandoi in duo con Stefano Senni, John De Leo con i Jazzabilly Lovers, l’omaggio alla grande Maria Lai proposto da Angelica Perra, Gianluca Pischedda, Massimo Satta e Moreno Pisano; e, a chiudere le serate, i dj set di Renton e Cris.
Spiega Paolo Fresu: «Cabidanni, in sardo logudorese, è l'inizio dell'anno agricolo. Per noi le due giornate settembrine rappresentano il prosieguo del cammino oltre che la semina e il raccolto di una lunga storia duratura».

