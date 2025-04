Paolo Fresu da Kiev «Portare la pace dove pace non c’è» 

«In questo momento ci troviamo nel rifugio dell’hotel perché ora c’è un’allerta che sembra più aggressiva», sono le parole di ieri notte da Kiev di Luca Devito, uomo chiave dello staff di Paolo Fresu che da mercoledì si trova in Ucraina per «portare la pace lì dove non c’è pace attraverso la musica», come ha appena detto il musicista di Berchidda in collegamento con Geppi Cucciari in un toccante momento televisivo su Rai3 a “Splendida Cornice”. Ci si prepara al concerto di questa sera dopo aver attraversato via terra dalla Moldavia il confine tra il mondo in pace e quello in guerra «per un viaggio in un bus dell’ambasciata che è durato dieci ore».

In tv e nel bunker

Un doppio binario di racconto quello pubblico di Fresu in televisione e quello di Devito via Whatsapp ma che coincidono nei toni, nella sostanza, nello scopo. Sono a Kiev per suonare, non per vantarsi di essere giunti sino a lì. Paolo racconta da Cucciari il progetto «nato a Berchidda per Insulae Lab con Rino Cirinnà e i suoi musicisti», spiega le tappe del viaggio. Luca descrive la gentilezza ai posti di blocco dei giovani soldati («Siamo qui per difenderci dall’invasione russa») e la pausa per far cedere il passo a un funerale, poi via a velocità sostenuta, che è la modalità di sicurezza per queste vie. Il grande musicista spiega il clima straniante che si vive nella capitale ucraina, l’apparente calma governata da una app. «Ce l’hanno fatta scaricare appena giunti», spiega Devito. «Segnala le possibilità di attacco dal cielo da parte di droni o missili», racconta in tv Fresu. Il telefono squilla e così tutti quelli vicini. A seconda del grado di allerta si attende o si va nei bunker. Come è accaduto nel corso dei contatti con Devito.

La missione è portare una testimonianza in musica. E già ieri mattina ci sono state le prove del concerto. E Geppi Cucciari ieri ha regalato ai telespettatori un momento di quelle prove. Da brivido. Alle 15 l’incontro con gli studenti del Conservatorio, l’aula magna era gremita. «Paolo ha suonato una versione dell’inno ucraino, è stato un momento emotivamente molto toccante per tutti noi. Abbiamo ascoltato in piedi e in rigoroso silenzio».

Stasera (alle 20 ora locale, qui le 21) Paolo Fresu e i musicisti di Rino Cirinnà saliranno «sul palco dell’Origin Stage Club. Hanno avuto una grandissima richiesta di biglietti. La capienza è di circa 350 posti. Un momento molto sentito sia dalla popolazione che dalle istituzioni. Da quando è scoppiata la guerra siamo gli unici musicisti ad assere venuti qui grazie all’ambasciatore Carlo Formosa che si è molto adoperato».

