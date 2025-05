Paolo Fresu: «Al Concertone del Primo Maggio vi siete dimenticati dei lavoratori dello spettacolo» 

Flebile o forte la polemica ha sempre accompagnato il Concertone romano del primo maggio. Solo che questa volta l’accusa arriva dal “fuoco amico”, da chi, come il musicista di fama mondiale Paolo Fresu, ha sempre condiviso i valori che animano l’happening: la difesa del lavoro e la dignità dei lavoratori. Temi che quest’anno, secondo l’artista, sono finiti ai margini della manifestazione: «Mi chiedo come può essere – ha scritto ieri su Facebook – che, in un evento dedicato al lavoro (perché il primo maggio resta la festa dei lavoratori come il 25 aprile resta la festa della liberazione) si sia parlato per poco meno di un minuto della precaria condizione dei lavoratori dello spettacolo».

Il punto

Fresu apre con una prima considerazione di puro aspetto artistico: «Quanto è durato il #concertone del Primo Maggio a Roma? Di certo troppo» poi da qui affonda con il concetto chiave: lo spazio considerato esiguo per poter parlare da quel palco di crisi dell’occupazione e in modo particolare quella che affligge il mondo dei palcoscenici. «Sembra ieri che lanciammo la petizione “#velesuoniamo”(62.478 firme) quando il Coronavirus bussò alle nostre vite…», prosegue Fresu nel suo scritto affidato ai social. «Ed è oggi che, a pandemia conclusa, riflettiamo sulla condizione dei professionisti dello spettacolo consci che si sia perduto parte del suo precario esercito senza che sia stato fatto nulla per dare al nostro mondo uno statuto civile al pari degli altri paesi europei». La speranza di un cambiamento, secondo il musicista di Berchidda, è stata vanificata. Prosegue infatti: «Speravamo che la pandemia potesse servire, tra le centinaia di migliaia di morti, perlomeno a sollecitare una riflessione anche su questo tema ma questa è stata fievole e passeggera e, soprattutto, non ha prodotto alcun risultato se non qualche indignitosa mancia. Allora provavamo a suonarle agli altri. Ieri, tristemente, al Concertone se le sono cantate e suonate da soli. Non è più una moria, è una ecatombe».

Reazioni

In tanti si sono accodati alle osservazioni facendo notare soprattutto due cose. Uno: il vero concerto dei lavoratori è diventato quello di Taranto dove hanno trovato ampio spazio le tematiche care a Fresu e nello specifico il dramma delle morti sui luoghi di lavoro. Secondo: la scaletta del Concertone di piazza San Giovanni è specchio del Festival di Sanremo o dei talent show.

L’altra polemica

Nonostante ciò su un momento specifico dell’evento romano si è aperta un’altra polemica che punta il dito su una band, Patagarri, che invece dell’impegno ha fatto vessillo sul palco del Concertone. «Un gruppo sconosciuto prende “Haga Nagila”, una delle melodie più care al popolo ebraico, e pensa bene di sfregiarla, trasformando il testo in un canto ProPal. Nelle piazze della sinistra ormai si canta inneggiando letteralmente all'antisemitismo. Una vergogna assoluta». Lo scrive sui social il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli sulla scia della comunità ebraica di Roma, seguita dall'Unione delle Comunità ebraiche Italiane, che ha puntato il dito contro la band rea di «appropriarsi della nostra cultura, delle melodie a noi più care, per invocare la nostra distruzione, è ignobile. C'è qualcosa di davvero sinistro, macabro, nell'esibizione dei Patagarri. Sentire lo slogan delle piazze che invocano la cancellazione di Israele, è un insulto e una violenza inaccettabile».

Subito la risposta dei Patagarri: «A chi ha definito la nostra esibizione macabra rispondiamo che per noi macabro è un mondo nel quale migliaia di bambini vengono ammazzati, gli ospedali bombardati, i civili sterminati. Un mondo nel quale chi chiede la pace viene accusato di creare divisioni e di generare odio antisemita». (red. cult.)

RIPRODUZIONE RISERVATA