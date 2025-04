«Paolo era speciale: offrire la sua vita ad altri è stato un atto d’amore» 

Sono passati 37 anni da quando hanno avuto il coraggio di dire sì. Il primo in Sardegna. Angela Pisu e Francesco Pizzi non dimenticheranno mai quel giorno in cui il figlio Paolo, di appena 11 anni, fu investito da un’auto mentre andava in bicicletta a Sinnai, la corsa all’ospedale e la risposta più difficile da dare in quei momenti: «Acconsentiamo la donazione degli organi». Ieri, per onorare la sua memoria, il Brotzu ha deciso di dedicargli la sala colloqui della Struttura di anestesia e rianimazione.

Una nuova vita

C’erano tutti i protagonisti di quella giornata dolorosa ma storica. La squadra dei trapianti che si è evoluta e che da allora ha salvato la vita di migliaia di persone. Grazie, soprattutto, alla generosità dei sardi. «Sono credente, cristiana e praticante», dice Angela Pisu, la madre di Paolo, trattenendo a stento l’emozione. «La mia fede mi ha aiutato a superare la sua morte. «Era appena un bambino senza colpe quando è successo l’incidente, un dolore indescrivibile, ma sono convinta che sta vivendo in una nuova vita». Il sangue freddo di dire sì all’espianto. «Siamo stati decisi nel prendere questa decisione, è stato un atto di fede. Come credente, sono certa che avremo un’altra vita, così ci dice Gesù. Con tutte le sofferenze e le speranze, sapevamo da subito che la situazione di Paolo era drammatica e, piano piano, abbiamo preso coscienza: lui era stato un dono, come tutti i figli, e questo regalo dovevamo metterlo a disposizione degli altri». Rita è la sorella di Paolo. «Con questo gesto accendiamo un faro sulla donazione degli organi. I miei genitori, con quel gesto, hanno dato la possibilità ad altre persone di vivere»

Il ricordo

Franco Meloni, 37 anni fa, era il direttore sanitario del Brotzu. Una scelta importante e coraggiosa, l’espianto gli organi era una procedura tutta da scoprire. «La scelta coraggiosa la fecero i genitori di Paoletto Pizzi che inconsapevolmente aprirono un’era per la Sanità sarda, un’era nuova, di progresso, di innovazione. Grazie a loro almeno 3.000 sardi possono ringraziare quel gesto di tanti anni fa». Un mondo, quello dei trapianti, ancora senza regole. «Le superammo perché non eravamo autorizzati a fare il prelievo. Pensavamo lo dovessimo ai sardi, ai nostri pazienti. E siamo soddisfatti e felici di averlo fatto. Ricordo come fosse oggi quel giorno».

Il presente

Antonio Manti è il responsabile della Struttura di coordinamento trapianti. «Dal 1987 in poi la macchina è cambiata per la normativa del 1993 e del 1999, la legge fondamentale sull’attività dei trapianti che è tuttora in vigore. Rispetto a quegli anni l’informazione è molto più ampia e fruibile».I sardi sono un popolo generoso? «Sì – risponde deciso Manti – gli ultimi dati ci dicono che la Sardegna attualmente occupa il terzo posto in Italia per indice del dono, con consensi favorevoli che superano il 75 per cento».

