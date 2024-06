Paolo Dessì al lavoro: «Presto i nomi della nuova squadra» 

Paolo Dessi, neo sindaco di Sant’Anna Arresi, che torna sulla poltrona più importante del paese per il suo quarto mandato dopo un’assenza di nove anni, è pronto a iniziare a lavorare per il paese.

La vittoria è stata festeggiata sino alla tarda serata di lunedì, dopo il testa a testa con Maddalena Garau, in cui Dessi ha avuto la meglio per 83 voti in più e una percentuale del 52,45 per cento contro il 47,55 di Maddalena Garau.Oggi giornata di riposo dopo la dura campagna elettorale che ha visto in corsa 23 candidati alla carica di consigliere di cui otto sono stati eletti per la maggioranza e quattro, compresa la Garau per l’opposizione. Bocche cucite, per ora, per quanto riguarda la nuova Giunta in attesa della proclamazione ufficiale: «Siamo pronti, ma per ora nessun nome, – dice Paolo Dessì – ci sono dei tempi tecnici da rispettare, ma al primo giorno utile verrà convocato il primo Consiglio comunale e nominata la nuova Giunta. Lo stesso giorno saremo pronti anche a deliberare per organizzare al meglio la stagione estiva e cercare di colmare il grosso ritardo accumulatosi». La Giunta dovrà sicuramente fare riferimento anche alle preferenze prese dai candidati consiglieri, che vedono l’ex sindaca Teresa Pintus, la più votata in assoluto con ben 148 preferenze, seguita a distanza da Fabio Diana con 97 voti. Pochi giorni per scoprire su chi cadranno le scelte.

RIPRODUZIONE RISERVATA