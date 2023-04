Paolo De Falco è il nuovo procuratore capo di Oristano. È stato nominato ieri mattina dal plenum del Consiglio superiore della magistratura a maggioranza. Diciassette i voti che ha ottenuto, contro i nove andati a Danilo Tronci, sostituto procuratore a Cagliari. De Falco e Tronci erano i due magistrati sui quali il Csm si è pronunciato ma in origine i candidati a occupare la Procura oristanese erano altri otto.

De Falco, 61 anni, attualmente è sostituto procuratore generale presso la Sezione distaccata di Sassari della Corte d'Appello di Cagliari e arriva a Oristano dopo il trasferimento di Ezio Domenico Basso, che nell’autunno di due anni fa era partito per Lecco. Durante questo arco di tempo a reggere la Procura oristanese è il sostituto Armando Mammone.

Per il nuovo capo dell’ufficio, in realtà, la sede oristanese non rappresenta una novità. In città Paolo De Falco è stato per anni pubblico ministero fino al 2016, per poi maturare l’esperienza a Sassari nella Procura generale.

Con l’arrivo del nuovo capo, quindi, sale a sette il numero dei magistrati in organico; si aggiungono i cinque vice procuratori onorari. ( p. m. )

