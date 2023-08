Paolo Crepet stasera a Calasetta domani a Iglesias 

Doppietta per in terra sarda per lo psichiatra Paolo Crepet ospite del Festival LiberEvento. Il primo appuntamento per la presentazione del suo ultimo il libro “Prendetevi la luna” (Mondadori) è per stasera, alle 22, a Calasetta davanti alla Torre Sabauda, con Vito Biolchini. Il bis domani a Iglesias, alle 21.30, al Chiostro di San Francesco, sempre accompagnato da Biolchini.

Paolo Crepet «torna sui temi a lui più cari, l’educazione, la scuola, la famiglia, con un intento chiaro: fornire uno strumento per orientarsi oltre la coltre di nubi che oscurano la luna, ovvero la speranza». “Prendetevi la luna” non è un consiglio, ma una suggestione, spiega Crepet nella quarta di copertina. «Non vale solo nei momenti difficili, ma anche in quelli di gioia, o quando si tende più alla rassegnazione che all'esaltazione. La luna è lì apposta, scompare e ricompare proprio perché se ci fosse sempre sarebbe banale. Funziona come il desiderio, che implica il cercar le stelle proprio quando non ci sono o si teme siano nascoste da qualche parte dell'universo».

