Paolo Corritore alla guida della Prefettura 

A distanza di tre mesi dai saluti di Salvatore Angieri, in città sta per arrivare un nuovo prefetto.

Due giorni fa infatti il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, ha nominato come nuovo prefetto Paolo Corritore. Il 62enne, originario di Roma, ha alle spalle oltre trentacinque anni di esperienza come dirigente del ministero dell’Interno.

Prima della nomina Paolo Corritore stava dirigendo l’ufficio Affari generali e giuridici e la Segreteria di sicurezza. Nel suo lungo servizio, inoltre, è stato funzionario alla Prefettura di Imperia e ha ricoperto il ruolo di funzionario nella Direzione centrale della Polizia criminale.

Ventitré anni fa è stato nominato viceprefetto; ha svolto anche le funzioni di responsabile degli affari parlamentari e generali ed è stato inoltre componente della Segreteria del Sottosegretario all’Interno.

Dopo i saluti alla città, ad aprile scorso, di Salvatore Angieri (trasferito poi nella sua nuova sede a Reggio Emilia), la Prefettura in via Beatrice d’Arborea è stata guidata dal viceprefetto vicario, Giuseppe Rania.

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