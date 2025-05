Paolo Angeli tra poesia gallurese e “Ramadura” 

Un viaggio intorno al tema della perdita che, snodandosi per mare tra le diverse culture mediterranee, conduce all’inevitabile cambiamento: queste le suggestioni del nuovo disco di Paolo Angeli, “Lema”, pubblicato ieri per l’etichetta da lui fondata Anma Records. Il chitarrista-compositore sardo torna con il quattordicesimo album da solista, dopo una pausa di due anni che l’ha visto di recente in tour negli Usa.

La necessità

«Per un musicista il disco è come una fotografia» racconta lo Angeli, «per immortalare un personale momento che lo colpisce. E per me è un punto di partenza per i tour: sono reduce da sedici date americane, e negli ultimi anni ho cercato di suonare dal vivo il più possibile, perché la pandemia ci ha tenuto fermi due anni durante i quali ho rilasciato quattro lavori. Avvertivo quindi la necessità di fermarmi con l’incidere e dar vita a queste creazioni in live, come pure di evolvere la mia chitarra preparata. La suonavo da 20 anni e cambiarla è stato impegnativo, ma soddisfacente: la nuova chitarra è frutto della collaborazione di Liuteria Micheluttis, da Cremona, e Oran Guitars, di Lunamatrona, con cui c’è stata tanta complicità».

Lo stile

“Lema” offre dunque un lato inedito della musica di Angeli, senza sovraincisioni e loop ma solo la sua chitarra-orchestra, ora trasformata. «Oltre a padroneggiare uno strumento nuovo, mi sono poi confrontato con le mie passioni, dal flamenco alla psichedelia e dal mediorientale fino al rock progressivo, o ancora alla musica sarda che nel disco torna in “Ramadura”, con un riferimento a Sant’Efisio. Non a caso in spagnolo “lema” significa motti, slogan: ho attinto da testi poetici per estrapolare solo alcune frasi, smontando i brani e assemblando un meta-testo che sintetizzasse i miei sentimenti complessi di quel periodo. Il concetto è la trasformazione, il passaggio da lutto a rinascita, vissuta nelle culture più antiche come arrivo in nuove dimensioni».

Influenze

Tra i vari autori inseriti, ci sono Baignu Pes e Petr’Alluttu con la poesia popolare gallurese del Settecento e Ottocento, così come i più contemporanei autori logudoresi Antonio Cubeddu e Alberto Masala. Ma presente è pure la ripresa in gallurese del poema “If I Must Die” di Refaat Alareer, autore palestinese ucciso a dicembre di due anni fa dai bombardamenti israeliani. «Nel disco c’è un riferimento diretto all’attualità come “Nakba”, ispirata al dramma che la popolazione palestinese vive dal 1948. È doloroso vedere come, dalla mia adolescenza fino all’età adulta, non si sia risolto niente sulle sorti dei palestinesi, di cui interessa poco alla società occidentale. C’è una tendenza del primo mondo a vedere il Mediterraneo come elemento divisorio tra noi e loro, e questo vale anche per il dramma dei migranti. Ho voluto omaggiare il poema per trasmettere sì la memoria, ma anche la speranza per il futuro». Con una durata di quarantasei minuti, “Lema” si divide in un lato A composto da tre pezzi, in realtà parte di un’unica suite dai tratti onirici, e un lato B decisamente più orientaleggiante. Dicotomia espressa anche dalla doppia copertina del disco (firmata Manuche e Nanni Angeli) dove «da un lato c’è uno scatto fatto alle Piscine di Nasca, nell’Isola di San Pietro, in cui la stratificazione della roccia appare come lava appena raffreddata, mentre dall’altro c’è una sfinge di granito gallurese, che è in stasi da ere lontane: dalla realtà statica si arriva alla trasformazione magmatica». L’album è stato registrato nella località costiera di Sitges (Spagna), al Silo Studio di Dave Bianchi, per essere poi masterizzato a Cagliari da Marti Jane Robertson. «Oggi la Sardegna vuole rompere le barriere artistiche: il problema è chiudere con le fragilità nate dal sentirsi inadeguati, e non essere mai schiavi del nostro passato».

