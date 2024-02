Paolo Angeli e Daniele Ledda, la musica è un’arte da inventare 

Una connessione tra due artisti che rappresentano un passaggio virtuoso tra la solida tradizione basata sugli strumenti acustici e la declinazione tecnologica e contemporanea: domani alle 21 all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari la chitarra sarda preparata di Paolo Angeli intreccerà le sue note con quelle di Clavius, il nome dato a una famiglia di strumenti ideati da Daniele Ledda.

Un concerto che diventa incontro tra strumenti preparati e autocostruiti, per una serata all’insegna della ricerca e della sperimentazione. Due esperienze accomunate da sonorità che trovano il loro centro di gravità nelle musiche del Mediterraneo. Gli artisti si esibiranno in concerto con i rispettivi strumenti, e nella parte finale della serata saluteranno il pubblico suonando insieme. La serata verrà introdotta dal giornalista Giacomo Serreli.

Inventore della chitarra sarda preparata (uno strumento che racchiude in sé le caratteristiche di una piccola orchestra) del quale è sommo interprete, Paolo Angeli, nel suo percorso di studio e costante evoluzione, è stato capace di coniugare tradizione e avanguardia, trovando interessanti e mai banali punti d’incontro tra i due mondi. Ideato dal musicista Daniele Ledda, compositore e docente di Musica Elettronica al Conservatorio di Cagliari, Clavius sperimenta le possibilità di fusione tra analogico e digitale, spingendo al limite l'idea di preparazione fino a giungere alla definizione di strumento aumentato suonato attraverso una tastiera.

Il concerto è organizzato dalla Associazione Ticonzero nell’ambito del cartellone del Festival Signal Reload 2024. Il costo dei biglietti per il concerto è di 15 euro più prevendita. I tagliandi si possono acquistare attraverso il Circuito Boxoffice Sardegna. È prevista una riduzione per gli studenti a 7.50 euro più prevendita acquistabile nella sede del Boxoffice Sardegna in viale Regina Margherita 43 a Cagliari, e al botteghino il giorno del concerto.

