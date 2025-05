Paolini vola in finale: la fiaba continua 

Roma. «È un sogno». Sono le parole che Jasmine Paolini usa di più dopo aver battuto Peyton Stearns in due set conquistando così la sua prima finale agli Internazionali di Roma. È un sogno perché le ritorna alla memoria quando con il papà era seduta sui seggiolini del Centrale a veder giocare i suoi idoli. Oggi, invece, è lei sul palco e con i riflettori ben puntati addosso perché undici anni dopo l'ultima volta, a Roma c'è un'italiana a giocarsi il titolo. L'ultima fu la Errani nel 2014, sua amica e compagna di doppio con la quale ha vinto a il titolo lo scorso anno, prima dell'oro olimpico a Parigi. Oltre una decade dopo ci proverà Paolini a vincere un titolo che per sole tre volte (ultima Raffaella Reggi nel 1985) è stato conquistato da un'italiana perché la Errani poi perse contro Serena Williams. Poi niente e anche Jas , nella Capitale, non era mai andata oltre gli ottavi di finale. Ieri il 4-1 per l'americana è stato un’illusione: 7-5 6-1. Domani la quinta azzurra ad arrivare in finale al Foro Italico, la terza nell'era Open, proverà a completare l’opera. Di fronte avrà l’americana Coco Gauff (n. 3 Wta) che ha battuto 7-6, 4-6, 7-6 dopo quasi 4 ore la cinese Qinwen Zheng (8). Oggi per Errani-Paolini c’è la semifinale di doppio contro le russe Andreeva-Shnaider, come nella finale olimpica di Parigi.

