Tennis.
10 ottobre 2025 alle 00:21

Paolini “vede” la Finals, ruggito di Djokovic 

Ancora punti preziosi per sognare la partecipazione alle Wta Finals per Jasmine Paolini, impegnata nel tesa a testa con Elena Rybakina. La toscana si qualifica ai quarti del Wta 1000 di Wuhan, in Cina, dopo il ritiro della danese Clara Tauson sul punteggio di 3-6, 6-1, 3-1. «Mi spiace per lei, aveva giocato un gran primo set», le parole dell’azzurra, che incrocerà la n. 2 del mondo, la polacca Iga Swiatek. Per questo ha deciso di ritirarsi dal torneo di doppio dove era iscritta assieme a Sara Errani e dove, dopo il bye iniziale, avrebbe dovuto giocare gli ottavi di finale contro Adreescu e Yuan.

Leone Nole

Sempre in Cina, Novak Djokovic si è qualificato alla semifinale del Masters 1000 di Shanghai, la decima per lui nel torneo cinese, battendo in due set sul belga Zizou Bergs, n.44 Atp, con punteggio di 6-3, 7-5. Il prossimo incontro del serbo (n. 5 Atp) sarà contro il monegasco Valentin Vacherot, n.204 Atp) che ha sconfitto in tre set il danese Holger Rune (n.11). Dopo il match, Djokovic è apparso soddisfatto del suo risultato: «Tutto bene, anche se sono state davvero impegnative queste giornate. Si cerca di sopravvivere. Ora abbiamo una giornata per recuperare e speriamo che sia una bella semifinale», ha detto.

