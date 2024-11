Paolini si arrende alla n. 1 Sabalenka ma non è fuori 

Proseguono a Riad (dove Jasmine Paolini eri è stata battuta da Aryna Sabalenka) le Wta Finals, mentre si definiscono le graduatorie per quelle Atp che dopodomani a Torino a mezzogiorno vivranno l’atteso sorteggio dei gironi.

Wta Finals

Ieri l’azzurra Paolini, numero 4 del mondo, ha affrontato la numero 1 Sabalenka. La bielorussa è partita fortissimo (4-0 con due break), poi la toscana è entrata nel match, limitando i danni: 6-3 nel primo set. Nel secondo, subito vantaggio 2-0 per l’italiana, ma Sabalenka ha reagito, ribaltando subito la situazione con 4 game di fila. Brava Jasmin a reagire (dal 2-4 al 5-4), ma non abbastanza per trasformare due palle del set sul servizio dell’avversaria che, superato lo spavento, ha chiuso 7-5.

Domani match decisivo contro la cinese Zheng (ancora a a zero), battuta ieri dalla kazaka Rybakina per 7-6, 3-6, 6-1. Un successo potrebbe portare la 28enne di Bagni di Lucca (anche se nata a Castelnuovo di Garfagnana) in semifinale.

Oggi, in doppio Paolini tornerà in campo alle 11 assieme a Sara Errani. Le campionesse olimpiche di Parigi sfideranno la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe per il provvisorio primato nel Gruppo A: le due coppie hanno vinto il primo match.

Verso Torino

Intanto in ambito Atp si gioca in Serbia e Francia, con in palio gli ultimi punti utili per le Finals di Torino. Per l’Italia, a Metz, esordio vincente per Lorenzo Sonego all'Atp 250 di Metz. Il torinese, n.51 del ranking e vincitore dell'edizione del 2022, dopo aver battuto per 6-4, 7-5 il transalpino Gregoire Barrere (166), affronterà al secondo turno il russo Andrey Rublev, n.9 del ranking e primo favorito del seeding, in gara con una wild-card, che in caso di sconfitta perderebbe la chance di giocare a Torino. Luciano Darderi è stato invece battuto al primo turno del 250 di Belgrado dal tedesco Daniel Altmaier col punteggio di 7-6(1) 6-3. A proposito di Serbia, Novak Djokovic è spettatore interessato. Attuale sesto del ranking (dietro i già qualificati Sinner, Zverev, Alcaraz, Medvedev e Fritz), si gioca il posto con Ruud, De Minaur e lo stesso Rublev.

