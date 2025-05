Paolini riscrive la Storia ma non è finita... 

ROMA. Se c’è una città dove è stata scritta la Storia, quella è Roma. E se il tennis italiano doveva riscrivere la propria, non poteva scegliere posto migliore del Foro Italico, dove ieri Jasmine Paolini ha cominciato a farlo (vincendo gli Internazionali d’Italia femminili) e dove Jannik Sinner sogna di farlo oggi. L’aggettivo “storico” per l’impresa della toscana si giustifica con il fatto di essere diventata la prima italiana a vincere quarant’anni dopo Raffaella Reggi (in un’edizione giocata però a Taranto), di aver battuto (6-4, 6-2) la nuova numero 2 del mondo, l’americana Coco Gauff, e di aver gettato le basi per una doppietta azzurra che sarebbe inedita.

La partita

Paolini ha messo in chiaro el cose sin da subito, è sempre stata avanti e non ha dato speranze a una Gauff nervosa, ma in sintonia con il campo e i colpi che le piovevano addosso dall’altra parte della rete. L’italiana (che domani torna al numero 4 del mondo) invece è sempre rimasta calma, positiva e aggressiva, non si è fatta distrarre dalla presenza del primo tifoso italiano, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella («È stata una giornata indimenticabile, bravissima!»), nè dalla pioggia che ha fatto capolino al termine del primo set. Alla fine ha ricevuto la coppa più ambita dalle mani di un raggiante Angelo Binaghi, presidente felice della Fitp.

L’emozione

«Non mi sembra vero, incredibile avere questo trofeo tra le mani. Sono emozionatissima», ha detto Jasmine, lanciando un’occhiata a Sara Errani: «Ora manca il doppio, non me lo sono scordata, venite prima della finale dolani e dateci una mano», ha aggiunto a un pubblico che «è stato speciale, è veramente un sogno essere qui. Sono venuta qui da piccola e pensare di sollevare il trofeo non era nemmeno nei miei sogni». E ha concluso: "Grazie per il sostegno al presidente Sergio Mattarella, a fine anno siamo andati noi da lui e questa volta siamo riusciti a portarlo noi al Foro Italico».

La finale maschile

Oggi finale di doppio contro Kudermetova e Mertens alle 15 e, non prima delle 17, l’attesissimo mathc che assegna il titolo maschile. Chiunque avrebbe voluto Alcaraz-Sinner e così sarà. I due amici-rivali a confronto, ma forse non così amici come tutti credevano, perché alla fine loro sono Carlos e Jannik, non Federer e Nadal. Confonderli sarebbe il primo errore perché per arrivare a quel dualismo, diventato poi amicizia, ci è voluto tempo. E non è detto che Sinner e Alcaraz abbiano lo stesso percorso. Due rivali che si stimano, perché il rispetto tra i due non è mai mancato. Ma nei tre mesi di squalifica dell'altoatesino il suo telefono non ha mai squillato. O almeno, sul display non è mai apparso “Carlos Alcaraz”.

L’ultimo dispiacere

E ora saranno l'uno di fronte all'altro come non succedeva dai primi ottobre dello scorso anno a Pechino, quando vinse Carlos. Lo spagnolo, infatti, è stato anche l'ultimo a battere Jannik, anche se in Cina le condizioni erano completamente differenti, a partire dalla superficie di cemento. Stavolta sarà la terra del Foro Italico, dove un italiano non vince dal 1976 con Adriano Panatta. I precedenti sul rosso sono di 1-1 con Alcaraz ad aggiudicarsi l'ultimo (era la semifinale del Roland Garros dello scorso anno). L'altro incontro, invece, fu di Sinner, a Umago nel 2022 quando l'azzurro vinse poi anche il titolo, il suo unico sulla terra di 19 totali.

Alzare il livello

«Vedremo chi sarà il più forte tra me e Carlos», risponde Sinner che per staccare il proprio pass per la finale ha dovuto soffrire contro Tommy Paul (1-6 il primo set). «Sicuramente dovrò alzare il livello per giocare alla pari». Un monito è arrivato da Lorenzo Musetti (superato in due set dallo spagnolo in semifinale venerdì) che si è detto certo che su terra, se Alcaraz è in forma, sia «il più forte di tutti, anche di Jannik». Aspettare questo pomeriggio per un'eventuale smentita del campo.

Il fenomeno

Intanto una sua vittoria al rientro non farebbe altro che accrescere il fenomeno Sinner, fresco d'incontro con Papa Leone XIV. Prima ancora, in occasione della prima vittoria slam a Melbourne, aveva incontrato sia il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che la Premier Giorgia Meloni. La presidente del consiglio, nel loro incontro, l'aveva anche invitato a giocare a burraco insieme, per una partita andata in scena poi qualche tempo dopo in occasione degli Internazionali che lo scorso anno fu costretto a saltare. Oggi, invece, a Roma c'è e si giocherà per la prima volta il titolo degli Internazionali d’Italia che un azzurro non vince da 49 anni. I sei successi italiani nel singolare maschile sono sino ad ora quelli di Emanuele Sertorio (1933), Giovanni Palmieri (1934), Fausto Gardini (1955), Nicola Pietrangeli (1957 e 1961). Infine, nel 1976, la vittoria di Adriano Panatta che era anche l’ultimo finalista azzurro, essendo stato battuto (allora in 5 set) da Bjorn Borg nel 1978.

