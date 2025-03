Paolini perde ma torna n. 6 

Miami. Mentre il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, si concede un po’ di svago a Cuneo, guidando i kart assieme all'ex pilota di Formula 1 Antonio Giovinazzi e al ciclista Giulio Ciccone, a Miami si conclude la bella avventura di Jasmine Paolini. In semifinale, la toscana, arrivata in Florida da numero 7 del mondo e già risalita al n. 6, si arrende allo strapotere della bielorussa Aryna Sabalenka. La prima giocatrice del ranking e del seeding si impone per 6-2, 6-2 in un’ora e 13 minuti di gioco e vola in finale. Nella notte si è giocata la seconda semifinale, tra l’americana Jessica Pegula e la filippina Alexandra Eala, 19 anni, contro la quale si sono già fermate giocatici forti ed esperte come Jana Ostapenko, Madison Keys, Paula Badosa e perfino la numero 2 del mondo Iga Swiatek.

Sorpresa

C’è un’altra giovane stella nel firmamento di Miami ed è il ceco Jakub Mensik, 19 anni, arrivato a Miami come numero 54 del mondo, e secondo semifinalista dopo il bulgaro Grigor Dimitrov. Mensik ha superato il francese Arthur Fils, che aveva battuto il tedesco Sascha Zverev, secondo giocatore del mondo e prima testa di serie.

Dimitrov affronterà in semifinale Novak Djokovic che ha battuto in due set (6-3, 7-6) lo statunitense Sebastian Korda, attuale numero 25 Atp. Nella notte, infine, è sceso in campo Matteo Berrettini, che ha affrontato l’americano Taylor Fritz (la più alta testa di serie rimasta in gioco) con il duplice obiettivo di raggiungere la semifinale e rientrare nella top 25.

