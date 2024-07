Paolini l’ha fatto ancora 

Quanta bellezza, quanti spunti, quante prime volte, quante sottolineature: la vittoria di Jasmine Paolini su Donna Vekic in una delle più avvincenti semifinali femminili di Wimbledon che la storia ricordi è uno scrigno pieno di gemme sportive. La ventottenne di Castelnuovo Garfagnana che ha già una storia nelle proprie origini (padre lucchese, madre polacca di papà ghanese) ha costretto il libro del tennis italiano a una ristampa aggiornata. Mai nessuna azzurra si era spinta tanto avanti: lei l’ha fatto, conquistando la finale dopo aver giocato quella del Roland Garros poco più di un mese fa. A proposito di storia: Jasmine, 28 anni, è la quarta tennista a riuscire a giocare nello stesso anno le due finali slam più diverse tra loro.

La partita

Il match è stato entusiasmante. La coetanea croata (che lunedì salirà dal numero 37 al 21 del ranking Wta ed era e anche lei alla prima semifinale a Londra) è partita meglio e si è presa il primo parziale in 36’ (6-2). L’espressione con cui l’azzurra è tornata in campo lasciava intuire la svolta: 6-4. Il terzo set è stato vibrante: Vekic più pressante, Paolini irriducibile e capace di conquistare due match point (sul 5-4 r sul 6-5). Si va al long tie break che è quasi un romanzo a parte, i cui contorni per l’italiana vanno dal doppio fallo all’ace. Poi, sul 9-8, il punto decisivo che fa esplodere la tribuna degli italiani, con il coach Renzo Furlan, i parenti, la compagna di doppio Sara Errani (come lei arrivata al n. 5 del mondo) e il presidente Fitp Angelo Binaghi.

Domani c’è la finale contro la ceca Barbora Krejcikova (31 Wta, ma lunedì sarà 16 o 10) che ha superato a sorpresa la favorita kazaka Elena Ribakina (4) in tre set: 3-6, 6-3, 6-4.

