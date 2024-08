Paolini-Errani storica finale Cede Musetti 

PARIGI. Al Roland Garros, dove tutto sa di tennis, si fa la storia ogni anno a fine primavera, quando viene assegnato il secondo Slam della stagione. Satvolta si fa la storia dell'Italia (sportiva) in piena estate, con i francesi che continuano a sventolare nervosamente il ventaglio anche se poi non fa così caldo. Per noi il vento d'estate (parigina) sa di buono, allontana la calura e fa respirare l'aria di medaglia, quella olimpica che al tennis azzurro mancava da cento anni.

Cent’anni dopo

Dopo Uberto de Morpurgo (il de è scritto con la d minuscola perché era un conte, e giocava a tennis), bronzo nel 1924, guarda caso ai Giochi di Parigi, ora si devono scrivere i nomi di Sara Errani e Jasmine Paolini. Nei loro cognomi non c'è traccia di nobiltà, nelle loro vene non scorrerà sangue blu, ma sul campo Suzanne Lenglen, nella semifinale del doppio femminile a cinque cerchi, giocano da regine. Errani-Paolini sconfiggono facilmente le cece Karolina Muchova-Linda Noskova 6-3 6-2 in poco più di un'ora di gioco e ora nella finale di domani contro le russe (pardòn, neutrali ) Mirra Andreeva e Diana Shnaider vogliono l'oro di Parigi 2024. Il racconto del match potrebbe essere sintetizzato in un'unica frase: non c'è stata mai partita. L'equilibrio ha retto fino al 3-3 del primo set, giusto il tempo per Jasmine di trovare le misure con il dritto. Nessun problema, comunque, perché a rete la 37enne Sara, una che a inizio carriera nel singolare a rete non ci andava quasi mai, a rete ha fatto impazzire le ceche fin dai primi punti. A metà set è salita di giri anche Jasmine: 6-3. Nel secondo, le ceche hanno provato a cambiare tattica ma non è servito. Sul match point, Sara ha estratto dal cilindro anche il coniglio della battuta da sotto: game, set, match, medaglia. «È un sogno che si avvera, è qualcosa di incredibile. Io», ha detto Errani, «ho sempre avuto questo pallino di una medaglia olimpica: esserci riuscita al mio ultimo tentativo è pazzesco, sono troppo felice».

Lorenzo deluso

Non ce l’ha fatta, invece, Lorenzo Musetti che, come nella semifinale di Wimbledon, è stato sconfitto in due set (6-4 6-2) da Nole Djokovic. Il serbo nella finale per l'oro se la vedrà con lo spagnolo Carlos Alcaraz, vincitore con un doppio 6-1 su Felix Auger-Aliassime: i francesi non potevano sperare di meglio. Nella finale per il bronzo oggi alle 17, Musetti sfiderà il canadese.

