Paolini, che colpi! E al Tc Cagliari il Bnl entra nel vivo 

Jasmine Paolini centra per la prima volta in carriera gli ottavi di finale degli Australian Open. Partita di carattere per la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, accreditata della testa di serie numero 26 e numero 31 della classifica mondiale, che ha battuto 7-6(1), 6-4 la russa Anna Blinkova (57 Wta). Dopo aver vinto il primo set al tie-break, Paolini si è trovata sotto 4-1 nel secondo. Ma non si è scoraggiata e, con un parziale di 20 punti a 3 ha conquistato cinque giochi consecutivi portando a casa il match. L'unica azzurra ancora in lizza nel tabellone femminile sfiderà per un posto nei quarti un'altra russa, Anna Kalinskaya (75 al mondo), che l'ha spuntata in rimonta sulla statunitense Sloane Stephens (44) per 6-7(8), 6-1, 6-4.

Sinner nella notte

E nella notte, ha giocato il suo ottavo di finale Jannik Sinner. Nel match programmato come secondo ancora una volta sulla Margaret Court Arena, l'altoatesino – quarta testa di serie – ha incontrato il russo Karen Khachanov, numero 15 del seeding. È la quarta volta che i due atleti si sfidano (Sinner in vantaggio 2-1 nei precedenti) e sono sempre arrivati al set decisivo, giocando cinque tiebreak su undici set.

L'Open Bnl nel vivo

L'Open Bnl di Cagliari si prepara alla settimana decisiva. Il torneo sul rosso di Monte Urpinu mette in palio i pass per le Prequalificazioni degli Internazionali d'Italia. Nel maschile, prime testa di serie Riccardo Bonadio e Stefano Baldoni (ex Tc Cagliari, vincente qui lo scorso anno). Nel tabellone finale, subito i derby sardi Federico Visioli-Alessandro Melis, Federico Olla-Gianluca Sarais e Michele Solinas-Diego Pinna e, al secondo turno, Dario Nicolini-Lorenzo Rocco ed Edoardo Pilia-Daniel Frasconi. Nel femminile comandando Anastasya Grymalska (vincente nelle ultime due edizioni) e Anastasia Piangerelli. In proframma i derby sardi Aurora Deidda-Sofia Del Balzo Ruiti e Matilde Moi-Valeria Barlini Pischedda. Nei turni successivi, esordiranno altri dieci tennisti sardi e altrettante sarde.



