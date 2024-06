Paolini cede tra gli applausi 

Parigi. Il sogno è finito e il risveglio è stato brusco. Jasmine Paolini si è arresa nella finale femminile del Roland Garros alla numero 1 del tennis mondale, la Iga Swiatek, che sulla terra rossa parigina le ha lasciato appena due game: 6-2 6-1 per il suo quarto titolo all'Open di Francia dopo quelli del 2020, del 2022 e del 2023, ai quali la 23enne polacca aggiunge gli Us Open nel 2022. Ma la toscana può essere soddisfatta e orgogliosa di un percorso che la porterà domani dal numero 15 al 7 del mondo: «Qui a Parigi ho vissuto 15 giorni intensi, i più belli della mia vita», conferma. «È molto complicato giocare contro di lei», ha detto l'azzurra, dal campo, dopo la premiazione. «Così giovane e ha già vinto tanti Slam… Ma sono orgogliosa di me, del mio percorso. E non è ancora finita: c’è la finale del doppio». Alle 11.30, assieme a Sara Errani (ultima finalista italiana prima di lei a Parigi nel 2012) cercherà di dare all’Italia un titolo al Roland Garros contro l’americana Coco Gauff e la ceca Katerina Siniakova. Oggi alle 14.30 c’è anche la finale maschile tra Carlos Alcaraz e Sascha Zverev.

Momento felice

Poi, in conferenza stampa, ha aggiunto: «È stato duro ma anche divertente. Sono felice di me stessa. Ora è un feeling strano, ho appena perso la finale, ma credo che posso essere felice di queste ultime due settimane e del nuovo ranking. In questi Open di Francia «ho giocato sempre meglio: non so dove questo viaggio mi porterà, ma sono curiosa di scoprirlo. Cerco di dare il 100% e vediamo ciò che porterà il futuro».

