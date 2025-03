Paolini ai quarti, Musetti sfida Nole 

Miami. Arrivano ottime notizie per il tennis italiano da Miami, dove sono in corso i “combined” Wta e Atp 1000. Jasmine Paolini vola ai quarti di finale, confermando i buoni segnali mostrati nei gironi scorsi. Stavolta l’asticella era più alta perché dell’altra parte della rete, sul cemento del torneo della Florida, c’era la giapponese Naomi Osaka, ex numero uno della classifica mondiale attuale n. 61: La 29enne di Bagni di Lucca, n.7 nella classifica mondiale e 6 del seeding, l’ha superata in tre set per 3-6, 6-4, 6-4. Ora Paolini affronterà la 33enne polacca Magda Linette, che a sorpresa ha eliminato la statunitense Coco Gauff (terza favorita) con doppio 6-4.

Nel torneo maschile - che cerca il successore di Jannik Sinner, vincitore nel 2024 e assente per squalifica - ieri notte Matteo Berrettini ha affrontato nei sedicesimi di finale il belga Zozou Bergs, 25 anni, 51 del mondo, reduce dal successo sul russo Andrey Rublev (9 Atp). La sfida più affascinante è però quella che attende Lorenzo Musetti negli ottavi. Il 23enne di Carrara, numero 16 Atp, affronta la leggenda Novak Djokovic, con il quale ha perso 7 volte su 8 (unico successo sulla terra di Montecarlo nel 2023). In doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno ceduto in treset agli americani Christian Harrison ed Evan King

