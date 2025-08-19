Paolini a testa alta ma a Cincinnati la regina è Swiatek 

Jasmine Paolini perde la finale del torneo Wta 1000 di Cincinnati contro Iga Swiatek. La 29enne toscana n.5 al mondo ha ceduto per 7-5 6-4 alla 24enne polacca, terza del ranking. È la sesta volta in altrettanti incontri che la Paolini viene battuta dalla Swiatek.

Con questo secondo posto a Cincinnati la toscana risale dalla nona all'ottava posizione della classifica Wta, mentre la Swiatek scavalca (per meno di 100 punti) l'americana Coco Gauff e diventa la n. 2 al mondo dietro alla bielorussa Aryna Sabalenka, da lei battuta in semifinale, ritrovando una posizione che non occupava da maggio. Per la bielorussa ancora un comodo “materasso” di oltre 3.000 punti di vantaggio. Per la tennista polacca quello in Ohio è il 24° trofeo in carriera, l'11° nella categoria Wta 1000 (meglio di lei solo Serena Williams, con 13 titoli).Nella nuova Top 10 del tennis femminile ci sono ben quattro giocatrici americane (oltre a Gauff, Jessica Pegula quarta, Madison Keys sesta e Amanda Anisimova nona).

Misto a New York

Intanto scattano con qualificazioni e doppio misto (con la formula innovativa che vede in campo i big del singolare in match con set a 4 game) gli Us Open. Jannik Sinner (che come prevedibile ha rinunciato) e Katerina Siniakova sono stati sostituiti dal duo americano Collins-Harrison. Anche Jasmine Paolini aveva annunciato di non poter essere presente e al suo posto al fianco di Lorenzo Musetti c’era l'americana Caty Mc Nally: i due hanno esordito battendo Naomi Osaka e Gael Monfils per 5-3, 4-2 poi sono usciti nei quarti Con Swiatek-Ruud. Ieri hanno giocato anche Sara Errani e Andrea Vavassori: hanno battuto Rybakina-Fritz 4-2, 4-2 e 4-1, 5-4 Muchova-Rublev raggiungendo le semifinali.

Nelle qualificazioni, hanno raggiunto il secondo turno Francesco Passaro (6-3, 1-6, 6-4 a Yu Hsiou Hsu, di Taiwan), Federico Cinà (doppio 6-2 allo svizzero Dominic Stricker), Matteo Gigante (3-6, 6-4, 6-2 a Edas Butvilas) e Giulio Zeppieri (4-6, 7-6, 7-5 al libanese Hady Habib). Fuori Stefano Napolitano, Francesco Maestrelli, Andrea Pellegrino. Tra le donne, già eliminata Martina Trevisan (doppio 6-3 da Tatiana Prozorova).

