Paolini a casa, oggi torna Sinner 

Esordio amaro per Jasmine Paolini, unica azzurra in gara nel Wta 500 "Berlin Tennis Open". La 29enne numero 5 del ranking, entrata in gara direttamente al secondo turno, ha ceduto per 6-1 6-3, in poco più di un'ora e un quarto di partita, alla tunisina Ons Jabeur, 61 Wta, vincitrice di questo torneo nel 2022 e due volte finalista a Wimbledon (2022 e 2023), ripescata in tabellone come lucky loser. Paolini ha concesso ben 16 palle-break in otto turni di servizio (annullandone 12) contro una soltanto di Jabeur (peraltro cancellata, nel terzo gioco del secondo set). Per Jasmine, ancora impegnata nel torneo di doppio insieme a Sara Errani, ora testa a Wimbledon dove difende la splendida finale del 2024, mentre Jabeur si giocherà un posto nelle semifinali con la vincente del match Shnaider- Vondrousova.

Ad Halle

Si gioca per i quarti di finale, sull’erba dell’Atp 500 di Halle, in Germania, dove un anno fa si impose Jannik Sinner. Il campione uscente ritrova Alexander Bublik al “Terra Wortmann Open”, in una sfida che mette di fronte i vincitori delle ultime due edizioni del torneo. Sinner, che lunedì ha concluso la settimana numero 54 in vetta al ranking dell’Atp, ha faticato più del previsto contro il tedesco Hanfmann nel match del primo turno, ma con alcune scusanti: arrivava dalla clamorosa e bruciante sconfitta di Parigi e praticamente esordiva sull’erba, dopo una gara di doppio persa il giorno prima in coppia con Sonego. Bublik, oggi numero 45 del mondo, nel 2023 aveva sconfitto Sinner nell'unica volta in carriera, ma l'azzurro si ritirò per un problema alla coscia sinistra.

Oggi il programma si apre con la sfida fra Flavio Cobolli (27 Atp) e il russo Denis Shapovalov (31 Atp), partita che si preannuncia intensa e divertente. Cobolli arriva da un successo sul giovane brasiliano Fonseca (nato nel 2007) con un tiebreak che sta rimbalzando sui siti di tennis per la spettacolarità di alcuni punti. Intanto ieri esordio vincente per Alexander Zverev nel primo turno: il tedesco ha battuto lo statunitense Marcos Giron con il punteggio di 6-2, 6-1 in un'ora e 20' di gioco. Al secondo turno Zverev sfida oggi proprio Sonego, che martedì aveva superato il giocatore di casa Jan-Lennard Struff. Anche questa partita fra il tedesco e l’azzurro potrebbe regalare momenti di grande tennis.

