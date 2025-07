Paolini a casa, c’è Sinner 

In un'edizione falcidiata dalla prematura uscita di scena di numerose teste di serie, compresa Jasmine Paolini, il favorito di Wimbledon passa in carrozza il secondo turno: Carlos Alcaraz, dopo la vittoria sofferta al quinto contro Fabio Fognini, chiude in tre set il match contro Oliver Tarvet e centra il 16° successo consecutivo sui prati dell'All England Club (6-1, 6-4, 6-4). Oggi torna in campo il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, atteso al secondo turno dal 29enne australiano Aleksandar Vukic, capace di arrivare tra i migliori 50 al mondo (2014), ma ancora in attesa di un primo titolo in carriera. Il confronto sarà sull'erba, che - da buon aussie - Vukic sa conosce bene. In cambpo anche Cobolli (24) contro l’inglese Pinnington Jones (281) e Sonego (47) con il giorgiano Basilashvili (127) che ha asfaltato Musetti. Tra le sorprese in negativo, Alexander Zverev, eliminato a sorpresa dal francese Arthur Rinderknech. Splendido successo per Mattia Bellucci, per la prima volta in carriera il mancino di Busto Arsizio è al terzo turno di uno Slam grazie alla vittoria in tre set sul n. 25 Jiri Lehecka: 7-6, 6-1, 7-5 il punteggio finale. Se l’oscurità ha fermato un buon Luciano Darderi contro l’inglese Fery (2 set a 0), in campo femminile caduta imprevista per Jasmine Paolini, n. 4 del seeding, che non sa bissare la finale dell'anno scorso, subendo la rimonta della russa Kamilla Rakhimova (4-6 6-4 6-4). Ennesima eliminazione prematura quanto inattesa del torneo londinese. Grande attesa per le prove di oggi di Cocciaretto e Bronzetti, dopo i grandi match del primo turno.

RIPRODUZIONE RISERVATA