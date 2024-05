Paola Turci, Ghemon, Eri Yamamoto sotto le stelle dell’estate di Monte Sirai 

La nostalgia dei brani meravigliosi a cavallo fra i ’70 e gli ’80 e la magia dei rapper e dei virtuosi della musica. Un breve ma intenso calendario all’insegna delle emozioni quello che vedrà come cornice la cittadella fenicio punica: Carbonia rinnova l’appuntamento culturale di “Notti a monte Sirai” con tre date e nomi di spicco. Tutte le serate inizieranno alle 21.30.

Si comincia il 30 giugno con il critico musicale Gino Castaldo e la cantautrice Paola Turci in “Il tempo dei giganti”, un’analisi e rievocazione musicale dei tre anni fenomenali della musica italiana: il 1979, il 1980 e il 1981. Il secondo appuntamento è una settimana dopo il 6 luglio con il rapper e cantautore Ghemon in “Una cosetta così: non è un concerto, non è un monologo teatrale, non è uno spettacolo comico”. Infine, si scivola al 6 agosto con “Sunshine”, dei musicisti Aldo Di Caterino al flauto, Eri Yamamoto al pianoforte e Vince Abbracciante alla fisarmonica. Sono previsti bus navetta a partire dalle 21, da piazza Roma. L’organizzazione degli spettacoli è del Comune e associazione Enti Locali. «Tre date speciali», sottolinea l’assessore comunale alla Cultura Giorgia Meli, «in un contesto storico speciale: abbiamo sposato l’idea di diversificare le proposte artistiche e musicali, e siamo sicuri che sarà una scelta vincente».

