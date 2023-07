Nuovo appuntamento questa mattina su Radiolina con “Caffè Corretto” condotto da Paola Pilia (nella foto) , giornalista di Sardegna 1.

In apertura di trasmissione si parla della nuova social card “Dedicata a te” con il giornalista Giuseppe Deiana. Subito dopo, in studio c'è Riccardo Spiga il personal trainer e uomo copertina di For Men di luglio. In collegamento il fisico Matteo Tuveri che ha da poco pubblicato il libro “S’universu a bolu”.

RIPRODUZIONE RISERVATA