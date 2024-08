Paola Mura alla guida dell’Istruzione 

Arriva dal mondo della scuola. Insegnante di Lettere al liceo Alberti, Paola Mura eletta in Consiglio comunale tra i banchi della maggioranza (eletta con i Progressisti) è alla guida della commissione Pubblica istruzione. «Istruzione e conoscenza sono alla base della formazione di cittadine e cittadini liberi, consapevoli e autonomi nelle proprie scelte», dice. «Sono profondamente onorata di essere stata scelta per questo ruolo. Intendo lavorare con dedizione, per attivare e sostenere processi formativi e culturali innovativi, inclusivi e rappresentativi delle esigenze e specificità della nostra città», aggiunge. cCentrale la collaborazione con le altre Commissioni. «Credo fermamente che solo attraverso un dialogo aperto e costruttivo si possano affrontare le sfide che il nostro sistema educativo sta vivendo, dalle difficoltà legate alla dispersione scolastica alle nuove esigenze emerse con la digitalizzazione».

