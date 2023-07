Paola Marzotto: «ll mio viaggio parte dai Patriarchi sardi» 

Paola Marzotto è una donna curiosa. Della vita, delle persone, del mondo che ha girato e rigirato secondo la sua visione. Sì, è “quella” Paola Marzotto, nata nella comodità (e nel peso) di una famiglia potente, benestante, ieri e oggi al centro delle scene dell’aristocrazia internazionale. Oggi una delle fotografe di natura più apprezzate, da Londra all’Uruguay, da New York all’Argentina, è sbarcata a Cagliari e ha chiesto e ottenuto l’a ttenzione della Regione, perché proprio dalla Sardegna partirà, a settembre, il suo giro del mondo legato ai grandi alberi, i patriarchi, da fotografare e diffondere per celebrare la forza e la bellezza di queste creature della natura. «La Sardegna è parte di me, ci ho vissuto e ci tornerò presto», dice, appena chiuso il primo colloquio con i dirigenti dell’assessorato all’Ambiente e con la struttura Forestas, «ai primi di settembre comincerò il mio lavoro, serviranno diverse settimane per censire e ritrarre i “patriarchi sardi”». Al suo fianco, in questo viaggio per diffondere altra Sardegna nel mondo, Renzo Persico, il presidente del Consorzio Costa Smeralda, uno dei migliori amici della madre di Paola.

La sua vita

Paola Marzotto è la prima figlia del conte Umberto e di Marta, donna che aveva fatto della Sardegna e della Costa Smeralda la sua seconda casa. Sorella di Matteo, fra gli imprenditori (non solo del tessile) più dinamici d’Italia, è madre di Beatrice Borromeo, ex modella, giornalista e scrittrice, moglie di Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi, l’imprenditore e pilota morto nel 1990. Paola, a suo agio nello scenario più esclusivo d’Europa, non resta però a contemplare la vita dall’attico con vista su tutto. Disegna abiti, prova a correre in politica (Prodi e Di Pietro), ma è l’arte che la trascina. Da ragazzina, apre la sua casa di piazza di Spagna ad artisti di ogni parte del mondo, poi la relazione della madre Marta con Renato Guttuso le spalanca altre finestre, quelle dell’arte, del gusto. Nel 2020 si tuffa nel pianeta della fotografia. In Antartide, su una nave di ricercatori e ambientalisti, osserva i tremendi effetti del cambiamento climatico e fotografa tutto, avventurandosi da sola nei luoghi più rischiosi. Il suo approccio, dopo un uso smisurato dell’IPhone, si modifica, sia dal punto di vista strumentale («Ho finalmente con me l’attrezzatura giusta per il tipo di lavori che faccio») ma soprattutto è il fine a cambiare. «Le mie foto non vogliono rappresentare solo la pianta, la natura, ma qualcosa di più profondo, voglio che si percepisca quello che ci trasmettono», dice, e lo sussurra palesando in ogni istante della nostra conversazione un grande rispetto per quello che vede e che può fare.

Il progetto

«Parto alla scoperta dei più grandi alberi dell’Isola, un viaggio lungo e meticoloso per ritrarre gli esemplari mitologici. Mi nutrirò delle immagini, racconterò le emozioni che mi trasmettono, la loro luce. La Sardegna, mi ha spiegato lo studioso Marco Camarda, presenta diverse specie, sarà una scelta difficile ma affascinante. Dovrò giocare sui riflessi, rendere la poesia, pensare a un libro, “I Patriarchi”, e alle mostre, dove sceglieremo un linguaggio semplice. Non vedo l’ora di cominciare. Le gallerie di mezzo mondo ci aspettano».

