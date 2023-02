Paola Egonu: «Sì, Italia, sei un Paese razzista» 

Per il debutto sul palco dell'Ariston - «sono emozionatissima, ancora non ci credo – è stata protagonista di un monologo in cui «ho deciso di raccontarmi, senza omettere il tema del razzismo». In barba a Matteo Salvini che si era augurato esattamente il contrario. E in barba a tutti quelli che l'hanno additata come non italiana per la sua pelle nera. Una ferita aperta, tanto che qualche giorno fa in un'intervista a Vanity Fair la star dell'Italvolley reduce dal bronzo ai Mondiali, schiacciatrice in grado di arrampicarsi fino a oltre 3 metri di altezza e di lanciare bordate da 100 chilometri all'ora, dichiarò di non voler un figlio per paura che potesse soffrire per il suo colore. Una frase oggi smentita, che il settimanale però conferma. La ragione di quel pensiero buio partiva dai casi di razzismo in America, a partire dall'omicidio di George Floyd e ai tanti episodi registrati prima e dopo, «quando è nato il movimento Black Lives Matter. Io e mia sorella ne abbiamo parlato preoccupate: caspita, ci siamo dette, un domani potrebbe essere mio fratello, mio figlio. Era una preoccupazione, non ho detto che far nascere un bimbo di colore in Italia sarebbe stato condannarlo all'infelicità. Io non sono infelice, anzi sono molto felice».

«Non tutti sono razzisti o tutti cattivi o tutti ignoranti», precisa, smussando gli spigoli, «ma se mi chiedete se c'è razzismo la risposta è sì. L'Italia sta migliorando da questo punto di vista e non voglio fare la vittima o sembrare polemica, ma semplicemente dico come stanno le cose». Paola ne è stata testimone diretta, tanto da annunciare a ottobre scorso la scelta di abbandonare la Nazionale italiana di pallavolo a causa degli attacchi personali ricevuti. Una decisione che oggi potrebbe rivalutare. «Sto metabolizzando tutto, ma se ci dovesse essere la possibilità, tornerei», dice aprendo qualcosa di più di uno spiraglio per il ritorno in azzurro.

«L'Italia è un Paese razzista». Parte subito con il botto Paola Egonu, arrivata a Sanremo per il suo debutto in tv da co-conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. Lei, 24 anni, campionessa del volley, finita spesso vittima di insulti razziali per le sue origini nigeriane, ci pensa ma poi non si nasconde dietro la diplomazia e va dritta al punto.

«L'Italia è un Paese razzista». Parte subito con il botto Paola Egonu, arrivata a Sanremo per il suo debutto in tv da co-conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. Lei, 24 anni, campionessa del volley, finita spesso vittima di insulti razziali per le sue origini nigeriane, ci pensa ma poi non si nasconde dietro la diplomazia e va dritta al punto.

«Non mi nascondo»

«Non tutti sono razzisti o tutti cattivi o tutti ignoranti», precisa, smussando gli spigoli, «ma se mi chiedete se c'è razzismo la risposta è sì. L'Italia sta migliorando da questo punto di vista e non voglio fare la vittima o sembrare polemica, ma semplicemente dico come stanno le cose». Paola ne è stata testimone diretta, tanto da annunciare a ottobre scorso la scelta di abbandonare la Nazionale italiana di pallavolo a causa degli attacchi personali ricevuti. Una decisione che oggi potrebbe rivalutare. «Sto metabolizzando tutto, ma se ci dovesse essere la possibilità, tornerei», dice aprendo qualcosa di più di uno spiraglio per il ritorno in azzurro.

«Ma io sono felice»

Per il debutto sul palco dell'Ariston - «sono emozionatissima, ancora non ci credo – è stata protagonista di un monologo in cui «ho deciso di raccontarmi, senza omettere il tema del razzismo». In barba a Matteo Salvini che si era augurato esattamente il contrario. E in barba a tutti quelli che l'hanno additata come non italiana per la sua pelle nera. Una ferita aperta, tanto che qualche giorno fa in un'intervista a Vanity Fair la star dell'Italvolley reduce dal bronzo ai Mondiali, schiacciatrice in grado di arrampicarsi fino a oltre 3 metri di altezza e di lanciare bordate da 100 chilometri all'ora, dichiarò di non voler un figlio per paura che potesse soffrire per il suo colore. Una frase oggi smentita, che il settimanale però conferma. La ragione di quel pensiero buio partiva dai casi di razzismo in America, a partire dall'omicidio di George Floyd e ai tanti episodi registrati prima e dopo, «quando è nato il movimento Black Lives Matter. Io e mia sorella ne abbiamo parlato preoccupate: caspita, ci siamo dette, un domani potrebbe essere mio fratello, mio figlio. Era una preoccupazione, non ho detto che far nascere un bimbo di colore in Italia sarebbe stato condannarlo all'infelicità. Io non sono infelice, anzi sono molto felice».

La scelta

E sottolinea come andare a giocare in Turchia, da una stagione è opposto del VakifBank di Istanbul dopo l'impresa vissuta con l'Imoco di Conegliano (76 vittorie consecutive, record mondiale), non sia stato un modo per lasciare l'Italia. «Non è un abbandono, e non è dovuto tantomeno al fatto che il centrodestra ha vinto le elezioni. Sono andata in Turchia per crescere e poi tornare qui. E no, lì non ho trovato maggior rispetto. Ma per fortuna nello sport non ho mai vissuto esperienze negative». Le parole della pallavolista fanno discutere sui social. «In Italia ci sono, purtroppo, tante persone razziste», sottolinea Lugi Marattin di Italia Viva. «Ma l'Italia non è un Paese razzista. E penso ci voglia più rispetto anche da parte di chi - in modo sacrosanto - chiede più rispetto». Secondo il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, l'Italia rappresenta «un Paese a stragrande maggioranza di persone civili e non stupide, che non fanno differenza di pelle».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata