Paola e Chiara, ritorno al futuro “Vamos a bailar” versione 2023 «L’estate? Sarà ancora nostra» 

Mettetevi le scarpe comode, Paola e Chiara sono tornate e con il loro nuovo album faranno ballare l’estate italiana. Un assaggio dello spirito con cui sono riapparse sulla scena, dopo 10 anni di assenza, lo abbiamo avuto a Sanremo con “Furore”, già andato platino, il resto, compreso il nuovo singolo “Mare Caos”, lo trovate in “Per Sempre”, il nuovo disco, disponibile in formato fisico e digitale. Un lavoro che traghetta il passato del duo verso un futuro ancora tutto da scrivere, con stile, tanti ospiti e un’infinita voglia di divertirsi. «Non sappiamo bene cosa sia successo, forse i tempi erano maturi per il nostro ritorno, di sicuro abbiamo seguito il flusso, come sempre», hanno raccontato le sorelle. «Non c’era nulla di scontato, né la partecipazione a Sanremo, né che “Furore” sarebbe stata una hit, ma negli anni siamo sempre rimaste fedeli a noi stesse e questo ci sta ripagando».

Un concentrato di emozioni, per celebrare tutto quel che di bello è già accaduto e l’inattesa magia di una ritrovata complicità artistica, questo e molto altro è nelle 11 tracce di “Per Sempre”. «Volevamo riportare le nostre hit al 2023 e testimoniare che c’è ancora spazio per il divertimento, che è alla base del fare musica», hanno spiegato Paola e Chiara, che il 10 giugno, tra una data e l’atra del tour, faranno da madrine al Roma Pride 2023. Così, i loro più grandi successi hanno trovato nuovo splendore grazie a un team di produttori di tutto rispetto. E, poi, ci sono gli amici, vecchi e nuovi, come Elodie in “Festival”, «un brano che, ci ha detto averle ispirato “Tribale”»; Jovanotti, fresco e trascinante anche in “Hey!”; Ana Mena a portare un tocco latino in “Viva el amor!” ; Max Pezzali, amico fraterno delle sorelle Iezzi, in “Amici come prima”. Sorprende una Emma dance in “Fino alla fine”, mentre Gabry Ponte dona nuova linfa alla hit senza tempo “Vamos a bailar”; vellutata Levante in “Amoremidai”, sensuale Cosmo in “Kamasutra”, carismatica Noemi in “A Modo Mio”.

