Paola Cortellesi: «Vi svelo il finale?» 

Un refolo di maestrale benedice l’arena di Sa Manifattura a Cagliari in questo torrido inizio agosto, e se di solito al cinema all’aperto — in questo caso Nottetempo 32, organizzato con grande seguito da Spazio 2001 — si recuperano i film che si sono persi d’inverno, stavolta è davvero un’eccezione, perché tale è stato il successo di “C’è ancora domani”, l’esordio alla regia di Paola Cortellesi (quasi 37 milioni di euro solo in Italia, secondo solo a “Inside Out 2” nell’ultima stagione), che la folla riunitasi ieri sera, per l’ennesimo tutto esaurito, sa bene come andrà a finire la storia. Allora perché sono qui? Forse per salutare lei, Paola Cortellesi, un’amica della Sardegna che ogni estate non manca mai a Santa Margherita di Pula, e che è tornata ancora una volta ad abbracciare il suo pubblico.

L’amico sardo

«Dicci due parole sul film», le chiede Stefania Medda del Cinema Odissea: «Due parole? Vi rivelo il finale», risponde Cortellesi, in completo spezzato giacca e pantalone larghi sul fisico esile, suscitando i sorrisi degli spettatori. «Vorrei salutare gli amici presenti in platea», prosegue, «e sono felicissima di essere accanto al mio adorato Peter Marcias, che mi ha diretta nel documentario “Nilde Iotti, il tempo delle donne”, un lavoro in cui leggevo e interpretavo gli scritti della grande politica e credo che questo, come altri passaggi che ho fatto nella mia vita lavorativa, mi sia servito per arrivare a girare il mio primo film. Devo però dirvi che, anche se qui ormai sono di casa, non ho già un film pronto per l’anno prossimo, metto le mani avanti, ma sicuramente ce l’ha mio marito, che ne fa uno all’anno, e non mancherà anche stavolta, quindi al mio posto ci sarà lui».

«La nostra Isola»

Il riferimento è al marito e regista Riccardo Milani, che la guarda rapito insieme alla figlia. Anche Milani, che ha lavorato con la moglie in film quali “Scusate se esisto!” e “Come un gatto in tangenziale”, ha con la Sardegna un rapporto strettissimo, e non manca di dimostrarlo su uno dei temi che più hanno acceso il dibattito negli ultimi mesi, l’incombere delle pale eoliche che sembrano aver messo sotto assedio la nostra Isola: «Con tutti i limiti che può avere una persona che non vive sul territorio ma ama la Sardegna», dichiara il regista, «io penso che l’energia serva e così pure le rinnovabili, ma credo che sia altrettanto importante avere rispetto per i luoghi e la loro storia, e quindi non andare a costruire impianti in mare o a ridosso dei siti nuragici. E poi bisognerebbe sapere dove andrà a finire tutta questa energia. Serve chiarezza».

