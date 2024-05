Paola Cortellesi è ancora “Petra” (mentre aspetta che Lady Gaga...) 

Petra Delicado, l'ispettrice della Policia Nacional di Barcellona creata da Alicia Gimenez-Bartlett, Premio Costa Smeralda 2024, è sempre rimasta una ribelle, moderna, intuitiva. A darle il volto in tv è Paola Cortellesi che, dopo lo straordinario successo internazionale di pubblico e critica del suo primo film da regista, “C'è Ancora Domani”, fresca della vittoria di 6 David di Donatello, rimette piede per la prima volta sul set per le riprese, questa volta nelle vesti di attrice e cosceneggiatrice, della terza stagione di Petra, al via ieri a Genova. Con lei torna anche l'immancabile Andrea Pennacchi nel ruolo del vice ispettore Antonio Monte.

I nuovi episodi

Petra Delicato torna in azione con due nuove storie targate Sky Original. A dirigerle sarà ancora una volta Maria Sole Tognazzi. Due i nuovi episodi in produzione (e in onda prossimamente), scritti dallo stesso gruppo di lavoro di “C'è Ancora Domani”, ovvero Giulia Calenda e Furio Andreotti a cui si aggiungono Ilaria Macchia e la stessa Cortellesi nella collaborazione alle sceneggiature. Due nuove storie dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett, tratte in particolare da “Il silenzio dei chiostri” e “Gli onori di casa”, entrambi editi in Italia da Sellerio.

La trama

Nella terza stagione di “Petra” ritroviamo una Petra Delicato inedita, immersa in una situazione familiare in cui difficilmente avremmo potuto immaginarla. Le novità della sua vita privata però non le impediscono certo di dedicarsi al suo lavoro come ispettrice di polizia a Genova. Prima un omicidio con furto di reliquia all'interno di un Convento, poi l’assassinio di un importante imprenditore in odore di mafia, porteranno Petra e il suo inseparabile vice ispettore Antonio Monte a mettersi alla prova ancora una volta. Tra nuovi incontri, trasferte professionali e vecchie conoscenze, Petra si ritroverà a interrogarsi sul suo futuro e su quale potrebbe essere la prossima tappa della sua personalissima ricerca della felicità.

L’indiscrezione

Ospite di Fabio Fazio nell'ultima puntata di “Che tempo che fa”, sul Nove, Cortellesi ha detto di non sapere se Lady Gaga voglia davvero fare un remake del suo pluripremiato film “C'è Ancora Domani”: «Ad oggi non mi ha chiamato. Io spero di svegliarmi un giorno e di sentire “Hi Paola, I’m Gaga”», ha scherzato l'attrice e regista. Poi ha sottolineato: «Al momento questa cosa l'ho letta sui giornali, non ne so niente».

Il successo

Cortellesi ha sbancato ai David vincendo sei premi: Miglior Regista Esordiente, Miglior Attrice Protagonista (lei), Miglior Attrice Non Protagonista (Emanuela Fanelli), Sceneggiatura Originale (Andreotti, Calenda Cortellesi), il David Giovani, il David dello Spettatore. Dopo l'anteprima in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2023 - dove si è aggiudicato il Premio del Pubblico, una menzione speciale e premio speciale della giuria – nell'ottobre 2023 “C'è Ancora Domani” è uscito nelle sale, vincendo il Biglietto d'Oro come Film Italiano più visto del 2023, e ha battuto - sia a livello di ingressi (oltre 5 milioni e 500 mila spettatori) che di incassi (con oltre 32 milioni e 200 mila euro) - anche “Barbie” di Greta Gerwig e “Oppenheimer” di Christopher Nolan.

