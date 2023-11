Paola Cortellesi conquista la vetta del botteghino Perché la battaglia non è ancora finita 

In memoria del referendum che il 2 giugno del 1946 ha segnato la nascita della Repubblica Italiana, a cui le donne han preso parte con la loro prima affluenza alle urne, il debutto alla regia di Paola Cortellesi in “C’è ancora domani” si ispira ai capisaldi del cinema italiano interrogandosi su quanto sia necessario ancora oggi compiere in termini di diritti e progresso civile.

Delia è una moglie e madre impegnata nelle cure per il mantenimento della famiglia, il marito Ivano sfoga il proprio disagio con le imposizioni e anche il nonno Sor Ottorino non perde occasione per insistere sui malumori in casa. La sola su cui si ripone speranza è la figlia Marcella, che vede nel matrimonio insieme a Giulio la prospettiva di una vita lontana da ingiustizie e dissapori. In questo ricco quadro parentale le scelte di regia emergono soprattutto dal registro adottato, che nel sorriso sofferto degli interpreti inscena il dramma senza caricarlo eccessivamente. Lo si può notare nell’associazione tra la violenza domestica e i passi di danza, o nel momento della tavolata in cui si respira quasi un’atmosfera western. Anche i brani musicali, col loro dichiarato anacronismo, descrivono efficacemente le situazioni e gli stati d’animo. Fra gli interpreti rimane impresso su tutti Giorgio Colangeli, grazie a un personaggio di cui si riesce a cogliere senza sforzi ogni sfumatura suscitando al tempo stesso riso e amarezza. Al netto di qualche scelta narrativa un po’ forzata, la Cortellesi confeziona una piacevole retrospettiva che nel ricordo di quanti hanno lottato per la propria l’emancipazione è capace di richiamare al senso di egualitarismo e solidarietà (g.s.)