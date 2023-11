Paola Cortellesi con Fanelli: martedì sold out 

Ha superato i 9 milioni di incasso al botteghino e fatto incetta di recensioni positive da parte della stampa e degli addetti ai lavori: a raccontare il film “C’è ancora domani” arriva martedì a Cagliari la sua regista, Paola Cortellesi, insieme a una delle attrici con lei nel cast, Emanuela Fanelli. L’appuntamento (già esauriti tutti i posti per le tre proiezioni in programma), è al cinema Odissea, in viale Trieste 84. In dialogo con il regista Peter Marcias, le due attrici parleranno del film più visto dell’anno che segna l’esordio alla regia per Paola Cortellesi con una storia di violenza di genere in bilico tra commedia e dramma. Nella pellicola in bianco e nero, Cortellesi veste i panni di Delia, moglie di Ivano (Valerio Mastandrea), madre di tre figli. Siamo nella seconda metà degli anni 40 e questa famiglia qualunque vive in una Roma appena uscita dalla guerra, divisa tra la spinta positiva della liberazione e la miseria. Ivano è padre padrone, lavora duro e non perde occasione di sottolinearlo, a volte con la cinghia.

RIPRODUZIONE RISERVATA