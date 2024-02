Panzali va a segno e l’usinese è prima 

Usinese 1

Abbasanta 0

Usinese (4-4-2) : Tanca, M. Saba, Spanu (44’ st Panzali), Daga (18’ st Tedde), Cavaglieri, Gutierrez, Ferranda (35’ Capra), Sanna, Foddai (18’ st F. Mura), Luiu, D. Saba. In panchina Caboni, A. Mura, Nieddu, Oggiano, Porcu. Allenatore Robbi.

Abbasanta (4-3-3) : Mele, Marcis, El Marrakchi (20’ st Basciu), Bachis (29’ st Fadda) Loi, Leone, Cossu, Cariga, Manca (29’ st Medde), Lutkowsky (9’ st Usai), Porcu. In panchina Jaiteh, Medde, Murru, Cabiddu. Allenatore Contini.

Arbitro : Corona di Oristano.

Rete : 49’ st Panzali.

Note : espulso Gutierrez; ammoniti Sanna, El Marrakchi, Lutkowsky.



Usini. Arrivano negli ultimi istanti di gara i tre punti per l’Usinese con l’Abbasanta. Partono bene i padroni di casa. Al 10’ e al 12’ due colpi di testa di Gutierrez e Nicola Sanna fanno gridare al gol. Al 15’ Manca, con un rasoterra, impegna Tanca. Al 33’ Domenico Saba gira a mezza altezza di destro da pochi passi, Mele para. Nella ripresa al 3’ cross di Michele Saba, palla a Domenico Saba che calcia alto. Al 25’ doppio tiro di Luiu: il primo viene è da Mele, il secondo finisce alto. Al 49’ il gol di Panzali, che sfrutta bene un cross dalla sinistra.

RIPRODUZIONE RISERVATA