Panu e Dettori aderiscono a Europa Verde 

Giovani e green. Sono i due elementi di sintesi dei consiglieri comunali Lello Panu e Marco Dettori, che da ieri aderiscono al progetto Europa Verde portandone le istanze nel consesso politico sassarese. «Serve una ventata d’aria fresca - affermano i due nella conferenza stampa di Palazzo Ducale - e un centrosinistra unito e rigenerato». Da raccogliere intorno a una coalizione per i prossimi appuntamenti elettorali. «Siamo pronti - dichiara Luigi Satta, co-portavoce provinciale del partito – a lanciare la sfida per amministrative e regionali». Sfida che è stata benedetta qualche mese fa da Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, con l’incontro cittadino di “Sardegna Sostenibile”. Ed ora che la corsa è partita, si fa la conta dei compagni di squadra ma si specificano anche i cardini del proprio programma. “Crediamo nella sostenibilità - sottolinea Antonio Piu, fondatore del gruppo di Europa Verde in Consiglio regionale - sia dal punto di vista urbanistico che ambientale. I cittadini devono capire quale sarà la città del futuro». Servono proposte al passo coi tempi, come le definisce Piu, che devono però di necessità trovare qualcuno che le rappresenti. E se sul nome del candidato governatore regna ancora il mistero, si traccia invece l’identikit di un potenziale sindaco di Sassari per il post-Nanni Campus: «Una persona propositiva - continuano Panu e Dettori - che riattivi i meccanismi della politica e coinvolga associazioni e cittadini». Magari includendo i Cinquestelle, al momento inglobati nei Civici al timone della città, con i quali sono in corso interlocuzioni per un’intesa tutta da costruire. “So - dice Antonio Piu, riferendo l’unica certezza- di cosa Sassari ha bisogno”. (e. fl.)

