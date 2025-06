“Panther – Black” (ma non abbiate paura) 

Esposta com’è all’ingresso del Waterfront Costa Smeralda, “Panther – Black” non passa inosservata. Ma la prima fila la scultura in resina di Richard Orlinski, l’artista contemporaneo francese più venduto al mondo, se l’è guadagnata tutta.

L’opera di Orlinski, che torna a esporre al Porto Vecchio di Porto Cervo per il secondo anno di fila, è la protagonista dell’asta benefica “Art for Blue”, ideata da Smeralda Holding in collaborazione con Deodato Arte per unire il linguaggio dell’arte all’impegno per l’ambiente e partita sabato, con l’inaugurazione della nuova stagione del waterfront. L’80 per cento del ricavato dalla vendita dell’esclusiva opera messa a disposizione da Deodato Arte sarà devoluto a One Ocean Foundation per il progetto di riforestazione marina “Blue Forest” nella baia di Cala di Volpe, che ha l’obiettivo di tutelare e ripristinare la posidonia oceanica, una pianta marina fondamentale per la salute dell’ecosistema marino; il restante 20 per cento sarà invece trattenuto da Charity Stars a copertura dei costi per la gestione dell’asta.

«Siamo particolarmente orgogliosi di promuovere il progetto “Art for Blue”, che coniuga l’arte contemporanea con l’impegno per la tutela del nostro ecosistema marino», dice Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding. «Sostenere la riforestazione della posidonia a Cala di Volpe rappresenta per noi un passo concreto verso un modello di sviluppo più consapevole e responsabile, sempre più attento alla sostenibilità ambientale del territorio che abbiamo il privilegio di valorizzare e il dovere di tutelare, e con Waterfront Costa Smeralda confermiamo la nostra capacità di offrire un’esperienza di altissima qualità, capace di unire bellezza, cultura e attenzione all’ambiente».

“Panther – Black” rimarrà esposta per tutta l’estate fino alla chiusura del waterfront, il 7 settembre: è possibile partecipare all’asta attraverso la piattaforma online di Charity Stars, con accesso diretto tramite il QR code che potete trovare sulla teca ( i.g. ).

