Panoramica abbandonata: i residenti chiedono i lavori 

«Siamo abbandonati a noi stessi, l’unica cosa che funziona è il servizio di ritiro della raccolta differenziata. Teresa Concas e la famiglia Lombardo-Lecis abitano proprio nella strada panoramica di Gonnosfanadiga, oggi via Moris. «Non abbiamo una rete fognaria e idrica, eppure la nostra non è una zona remota come per le campagne difficili da raggiungere da queste infrastrutture», continuano le famiglie per poi segnalare disagi autunnali-invernali: «Canali di scolo totalmente invasi da piante e sterpaglie e mai puliti adeguatamente. La pioggia causa importanti allagamenti ogni volta lasciando, quando va bene, un metro di carreggiata percorribile».

Teresa Concas non ha né patente nè auto: «Sono anche obbligata a rimanere rinchiusa in casa quando cala il buio, perché non c’è nessun tipo di illuminazione pubblica e i pericoli, di notte, aumentano».

Da ormai quasi 20 anni la strada panoramica è chiusa al transito, causa una forte pioggia che ne comportò cedimenti in più punti. Solo i residenti sono autorizzati al transito anche se «non è raro sentire altri mezzi, per lo più moto, passare anche a forte velocità».

Interviene il sindaco Andrea Floris: «Nell’avanzo di amministrazione abbiamo inserito 100mila euro per l’illuminazione della strada panoramica, non sappiamo le tempistiche ad oggi, ma intendiamo dare risposte concrete alle famiglie residenti».

