Panorami sardi visti dall’alto per il nuovo pezzo di Cossu 

Da sempre appassionato di musica e musicista autodidatta, Giorgio Cossu, quarantatreenne pabillonese, ha deciso di fare il grande passo e lanciare il suo primo pezzo. In questo primo periodo che il video di “Aria” è online su YouTube sono arrivate circa 2500 visualizzazioni e una trentina di commenti in cui gli ascoltatori si complimentavano con lui. La canzone ha un’atmosfera malinconica ma rilassante: un pezzo pop italiano con tendenze rock il cui testo si concentra sul cambiamento, sul viaggio della vita. Infarti il ritornello canta “Viaggia, cerca - posti nuovi dove andare, senti l'aria che ora cambia come te...".

Il video creato a suo corredo denota la bellezza della natura e dei luoghi: «È nato con l'idea di trasporre il testo della canzone come un viaggio, assieme ai posti nuovi dove andare», spiega Cossu. Mentre il testo è stato scritto durante la pandemia, un momento che è stato difficile per tutti, il video è un collage di posti che vanno da una costa all’altra della Sardegna, visitati tramite volo con drone: da Villasimius a Tuerredda, per poi finire in alcune località della Costa Verde come Funtanazza, Piscinas, e arrivare fino al borgo di Marceddì dove il solista intona la sua melodia. Voci e chitarre sono entrambe di Cossu, mentre al basso e alla batteria un altro pabillonese, Ivano Pibi. Riprese e montaggio sono di Giuseppe Paulis e le riprese col drone di Claky San. «Ora lavoro agli altri pezzi e spero di fare uscire l’album il prossimo anno», conclude.

