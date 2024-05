Panorami negati: restano chiusi i gioielli della città  

La quarta estate con i gioielli architettonici della città off limits per problemi di inagibilità. La terrazza della torre di Porta Terra, per esempio, è chiusa fin dal periodo del lockdown. «I turisti ci chiedono spesso di poter accedere al punto panoramico – spiegano i ragazzi della cooperativa Itinera – anche perché nelle guide questo luogo viene tuttora segnalato». Ma è dal 2021 che i visitatori del baluardo spagnolo non possono salire le ripide scale in arenaria per raggiungere l’ultimo piano della torre e godere della vista sulla città antica. Fino a quattro anni fa, per tre euro di biglietto, si potevano affrontare gli 87 gradini per raggiungere il plastico che raffigura l’Alghero del 1800 e poi ancora più in alto per una visione a 360 gradi sul centro antico. I vigili del fuoco, dopo un sopralluogo, hanno interdetto la terrazza alle visite. «Dovremmo attrezzare l’ultima rampa con dei passamano, – spiegano gli operatori – intervento delicato, che avrebbe necessità del via libera della Soprintendenza».

Anche la torre campanaria della cattedrale di Santa Maria è proibita al pubblico, per problemi strutturali più volte segnalati. Il campanile registrava ogni estate quattromila visitatori. Numeri da record, introiti persi negli ultimi anni. «L’amministrazione comunale e la Fondazione Alghero si impegnano per consentire ai visitatori la fruizione dei beni architettonici e archeologici del nostro territorio nel pieno rispetto delle stringenti norme di sicurezza», dice Neria De Giovanni, appena nominata alla guida dell’ente. Il management della Fondazione lavorerà per cercare di risolvere le criticità, assicurano, ma non si farà in tempo per l’estate.

