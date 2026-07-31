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Nuxis.
01 agosto 2026 alle 00:14

Panorama suggestivo dalla panchina gigante 

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A Nuxis, da ieri, è presente una nuova attrazione: la panchina gigante. Posizionata in uno dei punti panoramici più suggestivi del paese, lungo viale Indipendenza di fronte a Sa Cannarredda, la panchina gigante realizzata in legno, offre l'opportunità di vivere un momento di relax e scattare splendide foto ricordo con uno scenario da cartolina e la maestosità del Monte Tamara sullo sfondo. «Questa idea è stata sposata subito dalla nostra amministrazione - ha detto il sindaco Romeo Ghilleri – un sentito ringraziamento va alla famiglia Fanutza, Lello, Fabrizio e Giovanna, per l'idea e il loro generoso dono alla nostra comunità che, con passione, amore e tante idee, continuano a lavorare per abbellire e valorizzare il nostro paese. Continua così il cammino di collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini, uniti nell'obiettivo di rendere Nuxis sempre più bello e accogliente».

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