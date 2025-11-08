VaiOnline
Quartucciu.
09 novembre 2025 alle 00:30

“Pannu ‘e Santu Pedru”, nel campo sulla 554 torna la giostra equestre 

Un tempo, a Quartucciu, si correva un palio. Il vincitore veniva premiato con il drappo in onore di San Pietro. Era “Su pannu ‘e Santu Pedru”. Poi l’evento non si è più fatto per anni. Per far rivivere la tradizione, l’assessorato alla Cultura, Spettacolo e Turismo guidato Elisabetta Contini, sin dal primo mandato del sindaco Pietro Pisu promuove nuovamente “Su pannu ‘e Santu Pedru”, seppur in tono minore. Quest’anno l’appuntamento è per il 15 novembre. L’evento è cofinanziato dalla Regione e coordinato da Forma e Poesia nel Jazz in collaborazione con la Pro Loco.

Nel campo sportivo della 554 ci saranno le gare a cavallo, coordinate dall'Asd Cavalieri San Ranieri Villamassargia: alle 15 correranno i giovanissimi, poi toccherà ai “senior”. Alle 17 si esibiranno i ragazzi del circolo equestre Monte Idolo di Arzana. Seguiranno le premiazioni. La mattina, invece, verrà inaugurata la mostra “Su cuaddu in una dì de festa”, un viaggio nella tradizione a cura dell'associazione Le fruste del Campidano e si potrà ammirare la tracca di Quartucciu a cura del Comitato tracchistico quartuccese. Saranno inoltre esposte le opere dell’artista Rita Sarritzu e del gruppo Alessandra Sorcinelli. Chiuderanno l’evento i balli sardi a cura dell'associazione Su Beranu, alla DomusArt alle 18.30. «Non è stato facile organizzare l’evento per via delle attuali norme stringenti, ma ce l'abbiamo fatta, anche grazie alla collaborazione delle varie associazioni», dice l’assessora Contini, che preannuncia: «Ora stiamo lavorando per l’istituzione del Comitato di Su Pannu ‘e Santu Pedru».

